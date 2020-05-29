TCL 科技：拟 42.2 亿元收购武汉华星 39.95% 股权

5月29日，TCL科技对外发布公告称，拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权，交易作价为42.2亿元人民币。

同时，公告称，公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元，资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。

TCL科技表示，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易未导致公司控制权发生变化。