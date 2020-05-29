路透：字节跳动计划将公司国际业务核心移到海外

5月29日消息，路透社报道，多名知情人士透露，TikTok撬走迪斯尼高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer），任命其担任首席执行官（CEO），背后是TikTok母公司字节跳动在全球紧张局势加剧之际，将公司权力中心从中国转移出去的一整套战略。

消息人士告诉路透社，字节跳动最近几个月低调采取了一系列行动，逐步将国际业务的决策与研究职能部门转移到海外。

消息人士称，这一战略不仅针对面向海外用户的TikTok，还针对字节跳动其他不是以中国为中心的海外业务。这些海外业务包括印度社交软件Helo等。

据三位消息人士称，字节跳动已经扩大了TikTok在加利福尼亚州山景城的工程和研发业务。其中一位消息人士说，TikTok已经在那里雇佣了150多名工程师。

据其中两位消息人士透露，字节跳动还聘请了一位驻纽约的投资者关系总监，借此与包括美国泛大西洋投资集团（General Atlantic）和私募股权投资机构KKR在内的主要投资者保持联系。

字节跳动最近聘请的这位投资者关系总监名叫Michelle Huang，是前软银（SoftBank）投资人，曾参与该公司在字节跳动的投资。对于电子邮件的置评请求，Michelle Huang没有立即回复。

华特迪士尼公司（DIS.N）前流媒体主管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer），同时被任命为字节跳动首席运营官（COO），他的办公室位于洛杉矶。他将负责全球企业发展等部门。

从网络上的招聘信息可以看到，字节跳动还在世界各地招聘工程师，包括新加坡、雅加达和华沙。

三位消息人士还告诉路透社，一些负责该公司全球业务的字节跳动员工，正在谨慎地迎接这些重大的组织变革。消息人士称，他们担心自己在下一阶段的扩张中，可能会变得不那么重要，并开始寻找其他地方的工作机会。