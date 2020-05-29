诺基亚副总裁：5G Open RAN 并不是“二选一”

来自FierceWireless的最新报道称，虽然有些人可能会疑惑，作为传统电信设备供应商之一的诺基亚，为什么会在最近加入Open RAN政策联盟，但该公司高管表示，此举非常有意义，与新的市场参与者合作，才能在研发资金需求等共同的基本政策目标方面取得进展。

诺基亚参与Open RAN技术发展并不是什么新鲜事。该公司是第一家加入O-RAN联盟的主流设备供应商，并且也是TIP项目的创始成员之一。同时，诺基亚还与Altiostar等公司合作，为日本运营商乐天移动（Rakuten Mobile）在日本打造了一张完全虚拟化的4G LTE网络。

5月初，由31家成员公司组成的Open RAN政策联盟宣布成立，其中包括美国运营商Verizon和AT&T，以及包括Mavenir、Altiostar和Parallel Wireless等在内的Open RAN阵营企业（Open RAN政策联盟成员名单）。诺基亚美洲政府关系副总裁Brian Hendricks表示，诺基亚加入该联盟的部分原因在于消除政策制定者的困惑，这样一来就不会失去不愿偏袒任何一方的政府官员的支持，而这种选边站队似乎成为了电信政策“传统与未来”的抉择。

正如Brian Hendricks所解释的那样，由于缺乏明确的定义，这造成了混淆。例如，可以存在仍然是专有的虚拟化网络，也会存在开放的虚拟化网络，或者是具有开放接口但采用专有硬件的解决方案。

诺基亚所发展的传统RAN架构，使用专有的硬件和接口，而虚拟化则采用的是开放接口以及供应商中立的硬件和软件，但诺基亚认为，更广泛的策略不必遵循非此即彼的选择方式。

“在做短期事情来支持现有供应商和押注全新一代技术参与者之间，我们认为这（Open RAN）并非必须二选一。”Brian Hendricks解释说，在加入该联盟之前的几个月里，诺基亚一直在向美国政府和国会进行游说。

通过这种方式，诺基亚认为加入该组织对于推进自身发展以及其他成员提供统一战线都很有价值。

“我们可以参与进来，围绕关键原则建立一个统一的生态系统。我们认为，这实际上会帮助政策制定者更放心地推进具体的提案，而不会觉得自己是在选边站队。”他说。

如前所述，Open RAN政策联盟的原则之一是政府对研发投资和供应商多元化的支持。

RAN市场由华为、爱立、诺基亚和中兴通讯占据主导地位，三星也在一定程度上打入了某些市场。虽然运营商对供应商多元化的渴望并不新鲜，但Open RAN最近开始引起了政府的更多关注，这在一定程度上是为了与中国华为公司进行竞争，并找到替代解决方案。

美国已经在国内采取行动，并以国家安全为由施压盟友国将华为排除在电信网络之外。美国国会已经通过立法，要求运营商（主要是小型运营商和农村地区运营商）拆除并替换现有网络中的华为设备。今年1月份，一个由美国参议员组成的两党联合小组提出了一项法案，将提供超过10亿美元的资金，用于投资华为和中兴通讯以外的西方替代公司。这项立法还要求联邦通信委员会（FCC）为O-RAN研发直接提供资金。

不过，诺基亚加入Open RAN政策联盟的决定并不完全是针对O-RAN的。Brian Hendricks说，诺基亚认为，研发支持并不应该完全以O-RAN为基础，并指出该联盟不赞成强制采用一种特定技术。

他补充说，“我们看到，中国在6G研发周期初期就大力为研究提供资金，我们认为重要的是，每个人都可以共同寻找支持6G基础研究的机会。”他指出，其中的一部分将注入O-RAN，有一些则不会。

诺基亚希望确保美国的做法不会把所有事情都置于“以未来为导向，而忽视一些短期的机会”，这些机会可能有助于包括美国公司在内的公司进行竞争。

关于Open RAN政策联盟是另一种削弱华为和中兴通讯等中国供应商的途径的说法，Mavenir高级副总裁John Baker向FierceWireless表示，从供应商的角度来看，联盟的目的是促成更多技术规范变得开放化，从而扩大供应链。他说，这些规则也适用于华为和中兴通讯，就像它们适用于诺基亚和爱立信一样。他强调说，随着供应商数量的不断增加，生态系统的创新和定价已经受到影响。

爱立信本身并不是Open RAN政策联盟的成员。爱立信在给FierceWireless的一封声明中表示，该公司支持开放性，并且认为产品架构需要不断演进，以支持开放接口，但是“这种演进需要基于开放标准和3GPP建立的强大基础”，并称3GPP推动了一个竞争激烈且整合过的RAN市场，类似于芯片和终端设备市场。

爱立信在声明中表示：“我们支持公开和公平的竞争。为了在5G竞赛中保持领先地位，美国和其他国家的政府应该通过与技术无关（technology-agnostic）的政策来维持基于市场的方式。政策制定者的重点应该放在通过频谱分配和消除网络部署障碍来加快5G部署上。爱立信致力于与行业内所有相关参与者和联盟合作，在全球范围内进行创新，以造福整个行业。”

虽然诺基亚在支持开放技术的态度方面更为积极，但该公司也认为Open RAN并不一定就会带来市场收获。

“归根结底，说自己开放并不意味着就能做成生意。”Brian Hendricks说，“你还是需要提供高可靠的、安全的、高性能的解决方案，这才是被人选择的基础，无论是提供现有技术解决方案，还是提供Open RAN技术解决方案。”