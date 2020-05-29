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台积电推出 7nm 汽车设计实现平台，首次投片即成功

2020/5/29 10:40:44来源：TechWeb作者：宋星责编：骑士评论：

5月29日消息，台积电日前宣布，推出7nm汽车设计实现平台（Automotive Design Enablement Platform, ADEP），协助客户加速人工智能（AI）推理引擎、先进驾驶辅助系统、以及自动化驾驶应用的设计时程。

▲台积电

台积电表示，公司汽车设计实现平台已获得ISO 26262功能性安全标准的认证，涵盖标准元件、通用型输入输出(GPIO)、以及SRAM基础硅智财(Silicon IP)，皆奠基于台积电多年的7nm生产经验，获取首次投片即成功。

此外，台积电基础硅智财已通过AEC-Q100第一级规格的严格验证，提供客户多一层的品质保证。制程设计套件及第三方硅智财厂商的支援也已到位，可协助客户进一步专注在市场上推出差异化的产品。台积电不仅稳健提供满足汽车零件等级缺陷率的7nm产能，同时也承诺支援车用产品的长久生命周期。

台积电晶圆厂还取得IATF 16949认证，支援汽车产品的制造。台积电提供汽车服务套件（Automotive Service Package）以支援晶圆制造，内建“零缺陷思维”（Zero Defect Mindset）进而强化管控使元件制造达到汽车零件等级的每百万缺陷数（DPPM）目标，同时生产期间的安全投产专案（Safe Launch Program）也能够确保成功推出新产品。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通、华为等等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。

周四收盘，台积电(NYSE:TSM)股价下跌2.82%至50.28美元，总市值约2607.56亿美元。

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关键词：台积电汽车

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