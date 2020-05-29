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微软 Win10 PWA 新变，更像原生 App

2020/5/29 11:08:46来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月29日消息 Windows 10商店总是存在应用短缺的问题，微软一直在努力开发新功能，为渐进式Web应用（PWA）奠定基础，而渐进式Web应用程序是微软应用程序市场未来的关键之一。

PWA是网页应用，Twitter Windows 10版应用是首批功能强大的PWA之一。虽然PWA在Windows 10上已经开始看起来很好，但是这些Web应用程序仍然不如独立的UWP或桌面应用程序表现良好。

微软再次准备改善Windows 10上的PWA，而Edge浏览器更新将使PWA更像是原生本机应用程序。

根据微软说法，你将能够从Windows设置管理PWA，这意味着你现在可以像经典应用程序一样卸载Web应用程序。

此外，微软现在允许PWA在Windows 10上共享和接收内容。

微软还在以下领域开展工作：

  • 与“开始”菜单的更好集成。你可以从PWA的“开始”菜单磁贴中访问一键式操作。

  • 文件处理。

  • Windows共享UI。

  • 任务管理器集成。

  • 隐私设置。

  • 与“设置”应用中的“应用和功能”页面集成。

在即将发布的Microsoft Edge版本中，将允许PWA直接写入文件系统。同样，如果安装照片编辑器，则可以右键单击.jpg或.png文件，然后使用基于PWA的照片编辑器编辑图片。微软表示，通过这些更改，Web应用程序和本机应用程序之间的差距会不断缩小。

IT之家获悉，微软正在测试另一个新功能，该新功能最终将允许PWA在Windows 10启动时运行。

所有这些改进将首先在Microsoft Edge Canary中发布，然后在Microsoft Store应用程序中发布。

Microsoft Edge还在Chromium中实现了许多此类更改，这将使Chrome和其他浏览器受益。

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关键词：Windows 10微软PWA

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