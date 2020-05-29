不考虑特斯拉电动车的你或许可以考虑这款“电动自行车”

中国台湾电动摩托制造商 Gogoro 最近以新子品牌 Eeyo 的名义在美国推出了旗下首款电动自行车 Eeyo 1 和 Eeyo 1s，主打的是简约的车身设计和内置的智能辅助技术所带来的城市骑行体验。

Gogoro Eeyo 1 的车架和前叉由碳纤维材质打造，整车重量约为 12 千克，提供 Cloud Blue 和 Lobste Orange 两种配色；定位更高的 Gogoro Eeyo 1s 则在车架和维前叉的基础上，将座杆、车把、轮毂也升级到了碳纤维材质，整车重量也降到了约 11 千克，但只有白色配色可选。

作为一款电动自行车，Gogoro Eeyo 1 和 Gogoro Eeyo 1s 自然搭载了一定的智能主力功能，Gogoro 将其称之为「智能动力辅助系统」。

这套系统的硬件基础由藏在后轮毂内的 250W 马达、123Wh 电池和其他感应器构成，这种隐藏式设计的好处除了能够提高车辆美观度，还更便于车辆后期维护检修，因为使用者只需将后轮卸下送修即可。

在智能动力辅助系统的加持下，Gogoro Eeyo 1 和 Gogoro Eeyo 1s 拥有「Sport」和「Eco」两种骑行模式，续航里程分别为 64 公里和 89 公里，充满电大约需要 2.5 小时。不同地区销售的型号有不同的限速要求，在美国地区销售的版本最高限速 32 公里/小时，而在亚洲和欧洲地区销售的版本最高限速为 25 公里/小时。

骑行过程中，Eeyo 1 和 Eeyo 1s 会智能检测骑行者的踩踏力度，并智能地配置辅助动力，提供平滑的骑行体验。此外，Eeyo 1 还支持蓝牙自动锁车功能，在与配对的手机相距超过一段距离后车辆会自动锁定，反正则自动解锁，需要注意的是蓝牙自动锁车功能仅对「智能动力辅助系统」有锁定作用，车辆在锁定状态下仍然可以骑行，只是骑起来相对困难，所以为了追求安全，可能还是需要加上一把物理锁。

Gogoro Eeyo 1 和 Gogoro Eeyo 1s 将于今年七月率先登陆美国和中国台湾市场，之后才会登陆欧洲市场。售价方面，Gogoro Eeyo 1 价格为 3899 美元（约合 27890 元），Gogoro Eeyo 1s 售价 4599 美元（约合 32897 元）。