音乐大师联手Siri构建AI作曲家！根据环境、心情创作专属BGM

根据环境和情绪播放合适的背景音乐，是动漫里常见的情绪调动套路。而现在，一款播放器或许也可以随时随地创作属于你的BGM！

Philip Sheppard是一位杰出的作曲家，他录制过大提琴独奏专辑，已经创作了60多个唱片，并为奥运会奖牌仪式改编过206首国歌。他对艾比路录音工作室（Abbey Road Studio）的每个角落都了如指掌。虽然他的工作是创作音乐，但有些时候他也只是在倾听别人的音乐，尤其是当他在树林里散步的时候。



在2016年的一次散步时，他不想由自己来选择播放哪种音乐。相反，他想象着某种神奇的音乐在他的耳机中自动响起，这个音乐可以动态地反映出他所处的周围环境和他的心情——这将是他闲逛时的真实配乐。当温暖的日光穿过树林，小提琴奏出颤音，旋律随之飞扬，而长笛则会与鸟鸣声一起啼啭。

“让音乐跟随我的心情，而不是由我自己来选择播放哪首音乐。”他说，“此外，当我改变方向准备回家，或太阳落山时，我希望音乐也能随之改变。”

为此，该系统不仅必须能够处理多个输入（比如声音，视觉，生物识别，速度，天气信息），还必须充分理解音乐，这样才能将这些输入转换为连贯的音乐变化。Sheppard试图这样来概括——那些潜在的输入可能会改变对音乐最基本的解释。但是，如果想真正实现这个想法，他还需要一位人工智能专家。

幸运的是，Sheppard知道最合适的人选是谁：Tom Gruber。他是Siri智能助手的共同创造者，后来成为苹果公司的AI高级主管之一。Gruber在TED演讲中提到过“人类AI”，以此敦促人与机器之间的协作。

他们两人在2010年蒙特雷的一次会议上相识，并成为了朋友。因此，在2017年，他们在圣克鲁斯海岸一起默默（Santa Cruz coast）散步时，Sheppard向Gruber提出了这个想法。随后他们成为了一家新公司的首席执行官和首席技术官（Gruber于2018年离开了苹果。）

三年后，LifeScore诞生了，它可以进行音乐创作，可以与顶尖艺术家一起录制歌曲，还可以向从视频游戏到汽车制造商的各种企业开放音乐授权。

听众会听到这些配乐的各种独特组合，并即时进行混音。在配乐作曲家将他们的作品同步到脚本上时，LifeScore的作品由AI来指挥。

AI将琶音和轻柔的乐章与听众的体验实时匹配，以作曲家从未想过的方式，将音乐小节和乐器重新组合。

该公司将于本周四举行公开亮相，届时LifeScore将为Twitch平台上脚本化真人实景剧《Artificial》的新一季进行配乐伴奏。

《Artificial》是现场直播，由观众的反应来决定音乐的风格——“选出你自己的音乐奇遇”。也就是说，使用LifeScore，观众的反应会影响音乐。

LifeScore的首席执行官Philip Sheppard在艾比路录音棚演奏大提琴

但这只是LifeScored 的雄心壮志刚刚被拉开的序幕：提供有意义的音乐体验。Sheppard说，作为作曲家，他最大的兴奋来自于那些以前仅存在他脑海和音乐符号中的乐谱，逐渐被音乐家们转化为声音的过程。

他说：“作为一个创造者，这正是创作生涯的刺激所在。” 现在，他想为人们的日常活动中也提供这些刺激。

“如果可以的话，我希望每个人每次听音乐时都会发生这种情况。”他说。“这样人们就可以都成为能平衡多种因素的作曲家。”

但是，如果没有另一个合作者AI，这一切都不会发生。Gruber和他的小型工程师团队负责创建一种引擎，该引擎可以接受各种输入因素，并且即时重建乐谱（改变音调、节奏、乐器），还能让听众听起来似乎从一开始就是这种乐谱。

这些都需要让LifeScore引擎通过学习，成为一名音乐大师。他说：“这里当然包括了音乐学，背后是有理论作为支撑的。”

“这看起来很奇怪，但这是可行的。”

那么LifeScore究竟是如何做到的呢？就像其他音乐一样，它始于人类创造者。Sheppard和Gruber都强调，他们不希望像以前所做的一些尝试那样由算法自己编写乐谱。

Gruber说：“我的整个职业生涯都是努力让我们有所提高，而不是单纯实现自动化。世界上有很多音乐，还有很多音乐家。但是我们所没有的，是那种与音乐交互，并帮助我们创作音乐的经验。”

LifeScore的作曲家们必须清楚，他们不是音乐导演，而是合作者，他们要创造一个由AI引擎和听众自己输入的因素来制作的音乐基底。

这些创作者并不是在谱写独立的交响曲或流行音乐，而是在创作可以无休止进行重组的作品。Sheppard说，这就像是在音乐上堆乐高积木。各种乐器可以单独演奏，也可以用复杂的方式进行编排，从而演奏出不同的音乐。

录音室中几个小时的音乐，通过这种方式可以延长到数千小时，并且无一重复。

Sheppard在他位于伦敦的客厅中通过Zoom向我展示了最终产品。在他身后，我看到他的大提琴靠在椅子上。

他穿着带有霓虹黄色束带的灰色连帽衫，开始为他的森林漫步创作一首合适的配乐。在他的iPhone上播放的新古典音乐清新明快，令人振奋。

他将手机向左摆动，音乐便响应了陀螺仪的报告（Lifescore公司补充说，目前该系统还不能处理生物识别输入，因此这样做其实是“微不足道的”）

当琴弦向天堂延伸，我们将会听到更多美妙的声音。他说：“现在，大提琴的声音越过了头顶——我们过去不会这样创作，我以前从未听过这种音乐。”

《Artificial》是测试LifeScore的理想工具。该剧讲述了一个机器人和她的创作者的皮格马利翁式故事，演员在现场表演，并通过观众的反馈来决定后续情节。

执行制片人Bernie Su希望在新一轮上演期中有所改变，他说，他对Sheppard的LifeScore演示感到震惊。

Su解释说：“每个角色都有特定的音乐主题，比如Peter和Wolf。”根据人们在聊天频道中明确表达的情绪，音乐主题会在四个情感类别中发生改变：快乐，悲伤，神秘，还有紧张。

（这种迟钝的输入形式将随着时间而不断变得更加复杂。最终，随着AI识别能力的提升，LifeScore也许能充分理解自己应该表达哪种音乐情感，从而更好地诠释每一个场景的图像，声音和语言。）

可以理解如何将这些情感转化为音乐语言的AI，也会相应地改变乐谱，比如在听众紧张时放慢速度。这些情感类别中的每一类，都具有三个强度级别——许多反馈可以根据音量或乐器来增强音乐的听感。

就像作曲家一样，AI引擎也可以理解音乐是如何唤起观众情感共鸣的。Su说：“这是一种可以让听众身临其境，并且优雅、复杂、还没有损害的方法。第一集还没有播完，但是我已经非常非常激动。”

LifeScore的另一个重要娱乐用途是视频游戏。Sheppard不仅为该类型的音乐制作了许多配乐，而且他认为，LifeScore可以将几个小时的录音时间延伸到几乎无限长度的音乐情绪和曲调中，这在虚拟游戏中将比目前无休止地循环播放更有优势。

为企业客户创造听觉空间是一个巨大的市场。Gruber说：“公司现在将音乐视为我们整体产品销售的一部分。因此，我们正在关注这方面。”

这个行业的鼻祖是缪扎克（Muzak，又叫罐头音乐），它已经成为了一个用来形容安眠药的贬义词。犹如糖浆封面一般含糊的流行音乐曲调——听众需要的镇静剂比催化剂更多。

也许这就是缪扎克公司于2017年更名为Mood Media的原因。这家公司是一个授权巨头，它的成功是通过一些指标来衡量的，比如某个商店销量增加，是否与这个商店使用了它上千个复杂编程而成的自定义录制播放列表有关。

看起来LifeScore正在与Mood Music直接竞争。但是Sheppard和Gruber认为这些产品处于不同的领域。

Muzak提供的音乐体验是潜意识的；LifeScore则希望将周围的音乐世界变成一个充满激情的创作机器。Sheppard热情地讲述了他向“一个严肃的商务人士”进行演示的情景，那位商务人士将手机移动到特定的音乐序列时，突然哭了出来。

Sheppard说：“这种体验非常舒畅惬意，但是我觉得，他也很尴尬。”（为了便于记录，在整个演示过程中，我努力让自己的眼睛始终保持干涸状态）

该公司认为驾驶是一个理想的LifeScore场景，他们表示正在与汽车制造商进行谈判。如果可以的话，用户的输入内容可能包括速度，路况，天气以及到目的地的距离。

他们希望打入的另一个大市场是健康，因为心律和其他生物识别技术有助于参与创作。Lifescore已经录制了数小时的乐高积木音乐家工具包，其中包含了适合瑜伽、有氧运动、冥想的音乐。

LifeScore表示，他们想了解人们对音乐信号的反应，因此正在研究巨大的生物识别和行为数据集。随后，LifeScore将会学习如何调整音乐创作，从而“优化身心健康，比如放松身体、衡量体力水平，以及冥想专注。”

另一种情况是，如果我们回到办公室，我们可以将LifeScore当做办公室的环境音乐。Gruber说，当音乐收到人体姿势下垂的信号时，它可能会激发我们的精力。

他说，与更直截了当的提高生产率的方法不同，LifeScore的暗示将是受欢迎的。“如果你正在听音乐，那你可以用更人性化的东西，而不是过于直接的反馈。”

不过我怀疑，现在正在办公室里用耳机听歌的数百万人，可能都不会觉得这很友好。因为他们也不一定就欢迎摄像机或其他会注意他们工作姿势的传感器。

Sheppard说，当他刚开始在艾比路录音棚工作时，他总是使用二号录音室，因为在那里，甲壳虫乐队的幽灵可能仍在流连。乔治·马丁（George Martin）留给工作室的麦克风也仍然在这里，Sheppard可以随时使用。

他还去过洞穴一般的一号录音室，在那里曾经一度聚集了90位音乐家，只为一款电子游戏录制背景音乐。“但实际上，我最爱的是三号录音室。”他说。那是平克·弗洛伊德（Pink Floyd）录制《月之暗面》的地方，后来音乐家们又在那里为《Artificial》创作了配乐。

与工作室这几十年来创作的作品不同，这些音乐永远不会登上乐曲排行榜。在它们从客厅、汽车、瑜伽馆还有森林里听众的扬声器和耳机播放出来之前，它们甚至都不会被完成。

LifeScore的AI增强音乐会以他们自己的方式来成为热门吗？也许只有当他们真正能提供那些创作刺激时。更不用说，如果他们能以友好的方式提高办公效率了。