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三星 Galaxy Fold 拿下“年度最佳屏幕”奖项

2020/5/29 13:46:37来源：威锋网作者：mfflremy责编：微尘评论：

三星在去年发布的首款折叠屏智能手机产品 Galaxy Fold 采用了内外 OLED 双屏设计，位于机身外侧的是 4.6 英寸小屏，内部则是一块 7.3 英寸大屏。虽然这款产品发布时间一再推迟，但其革命性的折叠屏设计以及优秀的屏幕显示效果还是让不少消费者甘愿为其买单。近日，三星 Galaxy Fold 拿下了由国际信息显示学会颁发的  Display Industry Award (DIA) 奖项，这是现代显示技术领域有影响力的大奖之一。

DIA评审团表示“凭借着高分辨率的屏幕、纯净的色域，搭配专业的四扩展图形阵列标准，以及高达 600 坎德拉每平方米的峰值亮度，Galaxy Fold 无疑是展现三星屏幕显示技术的极佳作品。”

Galaxy Fold 因此拿下了DIA“年度最佳屏幕”奖项，一同获奖的还有苹果的 Pro Display XDR 以及京东方的 65 英寸超高清 BD Cell 显示屏

一直以来，三星凭借屏幕显示的强大实力，成为了 DIA 大奖的常客。Galaxy Fold 无论是创新型的折叠屏设计，还是屏幕自身素质，均彰显了三星十年来在屏幕显示器领域的主导地位。

有传言称 Galaxy Fold 的继任者将会在 8 月份上旬正式发布，在屏幕大小和刷新率等方面均有提升，而这款产品将有可能继续提高可折叠移动显示屏幕的水准。

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关键词：三星Galaxy Fold

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