【IT之家评测室】vivo Y70s专项体验，5G不止与快

去年是5G元年，而今年则是5G产品井喷的一年，上到六七千的旗舰，下到两三千的中高端，只要没上5G就让人觉得过时了。诚然，现阶段的5G还很不完善，要想让海量的4G套餐用户一股脑转到5G也不太现实，但技术和产品必须提前布局，才能成为改变人们意识和使用习惯的催化剂。

今天我们要聊的vivo Y70s比较特殊，因为它采用的是三星的Exynos 880 5G SoC。这颗CPU刚刚发布不久，所以vivo Y70s可以说是首发。那我们自然也对它的特性和性能产生了好奇，毕竟这颗CPU的定位是2000元档，对于大多数消费者来说也是一个选择起来没有压力的价位段。

首先我们来看看它的参数和硬件规格。Exynos 880采用三星自家8nm FinFET工艺制造，集成八个CPU核心，包括两个2.0GHz A77、六个1.8GHz A55，同时集成Mali-G76 MP5 GPU图形核心、NPU神经网络单元。连接性方面，集成5G基带，5G NR 6GHz以下频段最高下载速率2.55Gbps、最高上传速率1.28Gbps，4G LTE下最高支持下载Cat.16 1Gbps(五载波聚合)、上传Cat.18 200Mbps(双载波聚合)，EN-DC 5G+4G双连接模式最高下载速率3.55Gbps、最高上传速率1.38Gbps。

影像方面，支持最高6400万像素单摄像头，或者最高2000万+2000万像素双摄像头，支持H.264、H.265、VP9格式视频的4K/30fps编码、解码，显示分辨率最高支持2520×1080。另外，它还支持蓝牙5.0、802.11ac Wi-Fi 5、FM、GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略定位导航，支持LPDDR4X内存、eMMC 5.1/UFS 2.1存储。

其实通过以上的规格不难看出，Exynos 880基本适用于大部分的中高端手机产品。那么它实际的5G性能究竟如何呢？首先咱们来测个速。IT之家挑选了办公园区内5G信号覆盖的几个区域，进行了多次的速度测试，vivo Y70s的上行速度均在90Mbps以上，下行速度均在900Mbps以上，基本可以跑满目前5G套餐的速度上限，将5G的速度优势发挥到极限。

那么在实际的应用中，vivo Y70s的表现又如何呢？首先IT之家测试了手机平台上人气很高的手游王者荣耀，在户外场景中游戏全程保持20ms-24ms的超低延迟，游戏过程中十分流畅，没有出现任何的卡顿和掉帧情况，凭借vivo Y70s稳定的5G网络表现和同事高超的技术，最终我们也成功吃到了鸡。

接着我们又分别测试了5G网络下的数据下载和缓存体验，在网易云音乐中批量下载无损音质的歌曲，进度条就只有全空和全满两种状态，我都来不及截图当前页面的歌曲列表就已经下完了，不过在截图中的状态栏上，手机自带的流量速度监控显示实时速度为17.2MB/s，这对于平均十几MB的网络歌曲而言确实也就一秒钟的事儿。

然后我们打开B站，在电影分区里找了一部1.5G的热门动漫电影「你的名字」进行在线缓存，我们可以看到截图中的速度为80.1MB/s，状态栏的速度也有78.8MB/s，也就是说只要20秒不到的时间，这部影片就下好了。现在很多人都喜欢在高铁、飞机上观看缓存好的电影、电视剧，那有了vivo Y70s的5G加持，只要乘坐之前抽出几分钟的时间用5G下载，就可以享受一整个旅途的观影时光。

那有人就会问，难道5G就只是让我们获取信息更快吗？当然不是！5G的应用非常广泛，目前手机上的5G应用还处在发力的最初阶段，不过有些厂商已经嗅到了一些5G时代的趋势，开始推出5G专属的服务，比如咪咕快游的5G云游戏。在手机上玩主机游戏长久以来都只是个愿望，但现在借助5G技术，vivo Y70s可以轻松游玩各种火爆的端游大作。

咪咕快游的首页有不少流行的主机大作，比如刺客信条系列、战地5等射击游戏等等，由于vivo Y70s支持蓝牙连接手柄，我们完全不用在小屏幕上触屏操作，打开游戏后直接拿起手柄就可以畅玩了。

IT之家选取了只能在Win10上玩到的微软第一方大作《奥日与萤火意志》，5G可以直接以原画画质游玩，而且延迟超低，除了屏幕尺寸几乎和在Xbox主机上玩没有任何区别。

5G正在逐渐进入人们的生活，给我们带来更多的便利并逐渐改变着未来的生活习惯，你的下一台手机不一定要很贵，但一定要有5G。总的来说，我对vivo Y70s的5G表现还是很满意的，速度快、延迟低，还可以无门槛体验主流的电脑游戏大作，在2000元这个价位段性价比就凸显了出来。别的不敢说，但在5G方面vivo Y70s的确是一部体验出色的产品。