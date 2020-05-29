网易云音乐 Win10 UWP 正式变为 Win32 转制版

IT之家5月29日消息 这一天还是到来了，IT之家网友反馈，Windows 10应用商店中的网易云音乐UWP版最新更新之后，已经变成了Win32转制UWP版，纯粹的网易云音乐UWP版在此之前已经很久没有更新了。

虽然Windows 10商店中名称还是网易云音乐UWP，但实际上和Windows桌面版已经保持一样，因此你可以神奇地发现自己可以安装两个网易云音乐桌面版，大版本目前均为v2.7.1，但是Win32转制UWP版为Build 198227，原来桌面版为Build 198242，并且内置检查更新。

▲Win32转制UWP版

▲原生桌面版

Win32转制UWP、原生Win32应用程序有何不同？

IT之家此前报道，从2016年开始，微软Project Centennial项目能够让开发者将Win32应用程序转换到UWP通用应用，转换后允许开发者将其上传到应用商店，内置应用内购买，全通道提供下载，确保更好地用户体验。

这意味着传统的Win32应用可以在Windows10商店中新增动态磁贴、消息通知、干净和安全的应用安装及卸载、应用商店监测审核和监督、应用手动或自动升级、应用货币化购买方便等等特性，不过值得注意的是，这些应用仍然只能在Windows 10 PC上使用，不支持Windows 10 Mobile。