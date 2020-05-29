苹果官方加入618战局，售价真的触底了吗

2014年1月Apple Store旗舰店正式入驻天猫，已经过去快6年半了。除了产品、配件售价与官网保持相同外，整个画风也是保持了高度的统一。

一眨眼，整个2020年居然已经过去一半了，各大电商平台陆续开启618购物节的大规模预热。平日里高冷的果子这次也“破天荒”以官方的身份加入了618大促活动。

▲“嗨，钱包准备好了没啊？”

这次的618大促活动当中，Apple Store天猫官方旗舰店 iPhone11 等全线产品支持跨店满减（每满300减40）及提供150元会场优惠券，相当于全场8折起。花呗12期免息分期也是一大利好，考虑到通货膨胀，等于变相给你5%的优惠。

按照目前的消息来看，128G的iPhone11官方售价5999元，减去天猫618的各类优惠，最终预计可以以5049元的价格入手。这个价钱无疑是全球范围内苹果官方最低的售价。

但是别着急，虽然官方降价是好事，但是也要货比三家的嘛~

以某新晋平台为例，全新国行的iPad Pro2020在补贴后仅需5599元，而128G的iPhone11目前也只需要4899元，这个价格已经维持了较长的一段时间了，相信还有下降的空间。如果不考虑免息分期，还是需要多看看其他平台的最优价格再去买。

一向“高冷”的果子，为什么会选择在2020年的618加入战局呢？

虽然今年有大量的消息称由于受到疫情影响，苹果将在2020年推迟秋季新品发布会的时间，最晚可达12月。但根据近几年秋季新品发布会维持在9月上旬召开的规律，在官方消息公布之前，我们都可以认为今年的新品发布会仍将在9月举办。

如何收割4G最后一批用户？价格一定是重点。虽然5G很诱人，但是考虑到现实当中基站布局不完善、5G套餐资费过高等问题，大量用户持币观望，4G用户仍然占据了市场主流。同时，降价促销也有利于资金回流，好投入到下一款产品的准备当中。

根据Omdia数据显示，在2020年的第一季度当中，iPhone11全球出货量高达1950w台，位列手机品类单品销量NO.1，而XR、11 Pro系列也保持了不错的销量表现。

虽然全球销量亮眼，但是在国内的市场中苹果就没那么好过了。2020年第一季度同比增幅下降了12.2%，第一财季大中华地区营收为94.55亿美元，同比下滑7.4%。苹果也需要在产品生涯的中后段，加入降价促销，延长产品的生命周期。

各大平台之间打得火热，“百亿补贴”、“跨店满减”活动层出不穷，对于想要购机的用户来说无疑是一大利好。但是消费者在下单之前还是要货比三家，考虑自己是不是真的需要再购买哦~

▲毕竟，不买立省100%

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