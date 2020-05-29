三星Galaxy Book S发布：首发Intel Lakefield 5核心处理器

IT之家5月29日消息 今天，三星正式发布笔记本新品三星Galaxy Book S，该机主打轻薄特色，机身最薄处仅6.2毫米，重量为950g。此外，该机也是第一款搭载Intel Lakefield 3D Foveros封装处理器的产品。

IT之家发现，虽然该机全球首发了Intel Lakefield 5核心处理器，但没有透露具体型号和规格，而是称之为“Intel Core processor with Intel Hybrid Technology”(Intel混合技术酷睿处理器)。

此次三星使用的是一颗酷睿i5-L16G7，集成一个大核(Sunny Cove)+四个小核(Tremont)的五核心CPU，三级缓存4MB，主频最高3.0GHz，同时集成第11代核显UHD，64个执行单元，其中计算层使用10nm工艺，基底层则是22nm工艺。

外观上，该机采用13.3英寸LCD触摸屏，显示级别为1080P，设计上采用窄边框设计，配备100万像素摄像头，支持指纹识别。该机提供金色和银色两种配色可选。

其它配置上，该机配备8GB LPDDR4X内存+256/512GB eUFS存储，内置42Whr容量的电池。配备AKG四立体声扬声器(杜比Atoms)，支持Giga+Wi-Fi 6 2x2无线网卡(蓝牙5.0)、4G LTE Cat.16(可选)。提供两个USB-C接口和一个3.5mm耳机插孔+microSD读卡器(最大1TB)。此外，该机的上市时间和价格尚未公布。