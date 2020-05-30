这就是未来的Win10！下一代Win10 21H1详细剖析

5月28日，微软正式向全球用户推送Windows 10五月更新版（v2004），至此今年最大一次Win10升级就此落幕（通常上半年都是功能更新，下半年以Bug修复为主）。随着现版尘埃落定，越来越多的网友开始将目光聚焦在Win10的下一代版本中。

图解下一代Win10主要变化（图片来源于微软官网）

据微软透露，下一代Windows 10（重大功能更新）将于2021年上半年亮相，代号为Windows 10 21H1（或Iron）。目前有关这一版本的消息还少之又少，但从官方的只言片语中，我们依旧可以整理出下一代Win10的大体轮廓。

亮点1. 全面更新的UI美化

很长时间，大家对于Win10的UI都抱怨多多，倒不是说它的设计有什么不好，只不过在一套系统中，能够同时“融合”众多风格，实在是件令人难以接受的事。

年初，微软曾在网上爆出一组新版开始菜单截图，甚至还煞有介事地为它配套了一份视频。然而……正如你所看到的，新菜单并未出现在2020 5月版中。换句话说，如果5月版中没有出现，那就意味着我们最早只能在明年这个时候，才能看到新菜单的模样了。

之前官方流出的全新开始菜单

与现版开始菜单相比，新菜单弱化了磁贴概念，但并未将其完全取消。从预览图中看，微软仅保留了部分内置应用的磁贴，更多程序仍是以图标为主。细节方面，新版优化了明/暗风格设计，清除了图标底下的色块，菜单风格也开始与系统主题自动匹配。尤其是配合全新的微立体图标后，让Win10的颜值大大上了一个台阶。

新菜单不再追求色彩斑斓，更加简洁明快

亮点2. 人性化对标第三方

尽管Win10的搜索历经多次迭代，但很多小伙伴依旧对Listary、ererything这些第三方工具念念不忘。究其原因，莫不是与它们一些人性化设计息息相关。

在今年的Build 2020微软开发者大会上，官方就宣布了一项名为“Windows版聚焦搜索”的新功能。

传说的Win版“聚焦搜索”截图

类似Listary或者Mac中的command+空格，微软的“聚焦搜索”也是通过快捷键激活的。按下Alt+空格后，屏幕会首先弹出一个搜索框，输入软件名称或文字，即可得到搜索结果。从截图来看，整个搜索体验和MAC的“聚焦搜索”极为相似，除了本地搜索外，还兼顾了网页搜索、快捷计算、收藏夹访问等功能。与其说这是微软的一次创新，倒不如说是软件巨人首次向第三方厂商学习，而对于用户来说，这绝对是个乐意见到的局面。

亮点3. 微软味十足的Chromium

自从Edge改姓Chromium之后，微软就一直为其增加各种小功能。这显然与Chrome的思路不相搭调，倒很像微软之前的套路。

日前微软在Build 2020开发者大会上，宣传将推出一项Edge新功能。即通过右键菜单，直接在当前网页右侧新开一组搜索栏，以避免在不同标签间来回切换的麻烦。

Edge搜索侧边栏

与Chrome全部依赖插件不同，尽管Chromium版Edge先天具有安装Chrome插件的能力。但微软似乎更愿意将一些小功能融入浏览器，让自己的浏览器更人性化一点。虽然我们不能说这样的做法是对是错，但或许这就是传说中的“微软味道“吧！

亮点4. 全局剪藏器

传统收藏夹只能收藏网址，有没有一种可以全局性记录网页、图片、文本、日记的容器呢？

在微软的构想中，一项名为“集锦”的功能应运而生。这是附属于Edge中的一项子功能，除了传统网页收藏外，你还可以利用“集锦“功能，收集URL页面、图片、文本，相当于一个综合型网页剪藏器。同时“集锦”支持分区式管理，可以像笔记本一样，为不同的收藏类别（如学习、影视、工作等）建立标签。此外它还具有一键导出Microsoft Office、OneNote的功能，轻松实现跨设备使用（云同步）。

升级版的“收藏夹”

亮点5. SETS回归

“SETS”是什么？老玩家们肯定不会陌生，这是Win10早期版本推出的一项资源管理器多标签功能。不过出于个别原因，SETS仅仅在预览版中停留一段时间后，就被彻底取消了。有消息称，微软计划在21H1版中恢复这一功能。

SETS将回归

SETS简单理解就是广义版的Edge多标签，只不过它的范围已经不再局限于Edge，同时显示的内容也扩展到网页、文件夹、办公软件等。有消息称，之前的SETS之所以被砍掉，是因为其核心是老版的Edge浏览器，而现在鉴于Edge已经成功转投Chromium的怀抱，是不是就意味着新版SETS，也离回归不远了呢！

亮点6. 全面触摸化

尽管微软一直标榜Win10是为触摸而生，但由于内部组件的不协调（有UWP，也有Win32），实际体验并没有想像中美好。随着越来越多的Win10组件开始UWP化，目前依旧使用Win32设计的组件已经没几个了。这其中，资源管理器就是最惹眼的一个。

目前微软并未透露更多有关UWP版资源管理器的细节，但从之前爆出的视频以及Windows 10X镜像中，我们依旧可以揣摩一些它的味道。

Windows 10X资源管理器

新版资源管理器采用标准的Fluent Design设计，左侧可以展开或折叠，右侧和现版一样设计为内容区。常用功能及地址栏被折叠显示在右侧，在保留现有习惯的情况下，有效提升了触摸用户体验。和传统的Win32模块不同，UWP版对于明/暗主题有着更好的兼容性，因此视觉感上大大超越前者。同时云端与本地也不再成为界限，实现了文件的跨设备同步。而这，其实也反映了Windows的未来发展方向。

写在最后

尽管Win10已经面世5年多，但消费者似乎并不买账。除了稳定性不佳以外，现版Win10还有诸如资源消耗大、组件衔接不畅、UI风格不统一等槽点。而随着Win10 5月版更新尘埃落定，新一代Win10是否会给我们带来更多遐想呢？或许只有让时间来回答了。