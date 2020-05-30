Win10意想不到的骚操作！打印空白月历

Win10的日历大家都用过，但更多是用在日程管理上，其实它还有一项隐藏操作，可以直接打印空白月历。比方说做个排班表呀、写写工作安排神马的，简直方便得不要不要的。具体该怎么做呢？一起来看吧。

教你打印空白月历纸

具体步骤如下：

1. 打开“开始-日历”，启动Win10日历组件；

2. 点击右上角“…”，执行“打印”命令；

点击“打印”命令

3. 此时日历会弹出一个对话框，在这里选择要打印的视图样式（周历、日历、工作周历、月历），样式直接参考对应日历的视图即可。此外它还提供了一个“预览”按钮，可以直接看到打印后的效果；

选择要打印的视图

4. 通常到了这一步，点击“打印”按钮就可以了。但如果你平时也在使用Win10日历管理自己的日程，就会发现它也会把日程信息一并打印出来。解决的方法也简单，直接在侧边栏将不需要的日程取消即可，再次打印时，个人日程就不会打印出来了；

取消复选框可防止自己的日程被打印

5. 顺道说一句，Win10的这个日历打印还支持横纵互换，需要哪种直接选择即可，非常方便；

根据需要选择“横向”或“纵向”

写在最后

利用这个方法，我们可以快速生成日历/月历的空白模板。此外你也可以借助Win10内置的虚拟打印机（Microsoft Print to PDF、Onenote for Windows10等），快速生成电子文件，以便调入其他软件二次编辑。总之这个小技巧可以大大提供日常的表格处理时间，你学会了么！