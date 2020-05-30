销售火爆！苹果要求LG Display紧急供应LCD面板以满足iPad亚洲市场需求

IT之家5月30日消息 据《韩国商业报》报道，受新冠病毒疫情影响，平板电脑和笔记本电脑显示屏订单激增。苹果已要求LG Display紧急为iPad提供LCD面板。

IT之家了解到，苹果最近要求LG Display加速生产iPad的LCD面板，LG Display有望于6月开始陆续向苹果交货。苹果此次的要求是不同寻常的，因为其通常会提前至少三个月通知供应商方面以便供应商可以采购相应的原材料。

苹果原本计划在今年第二季度削减订单，原因是其预计平板电脑销量在新冠肺炎疫情过去后将大大减少。不过由于国内学校停课，父母们不得不购买iPad帮助孩子实现线上学习，因此iPad在中国市场的销量陡增。

通常来说这对苹果公司是个好消息，不过也由于新冠病毒的影响，其供应商受政府相关政策影响导致其生产力下降，进而导致相关产品的供应量下降。

不过一位业内人士表示，由于京东方和日本夏普也是苹果iPad面板的主要供应商，因此LG Display需要对苹果的要求迅速做出反应以不失去订单。

Samsung Display预计将为今年的iPhone 12系列提供占比达80%的OLED显示屏，而LG Display也将提供大量的OLED显示屏，京东方将提供200万块面板。