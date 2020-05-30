Light Reading评论：即使华为倒下，亦无法阻止中国的崛起

在本月美国政府宣布对华为采取进一步制裁措施，从而切断这家中国通信设备巨头的全球芯片供应之后，关于华为和中国政府层面的应对便成为行业关注焦点。

根据特朗普政府的最新规定，华为将无法获得任何使用美国设备或设计技术生产制造的半导体芯片。通过切断依赖于美国制造工具的台湾代工企业台积电（TSMC）的关键芯片供应，美国的目的是令华为陷入绝境。

Light Reading的最新评论报道对美国此举对华为和中国可能产生的影响进行了分析，并认为进一步的封锁可能会对华为产生一定冲击，但长期来看这绝不会阻止中国的崛起。

以下为Light Reading报道内容（部分内容有节选）：

专家们一致认为，美国政府的最新措施将对华为这家中国巨头公司构成严重威胁。他们的意见分歧在于严重程度。有很少一部分人认为，如果这些规则得到全面实施，华为将只能存活一年时间。其他人则对该公司的前景更为乐观。然而，不管华为的命运如何，普遍的看法是，美国阻碍中国技术发展的行动最终将会失败。

这种情况能持续多久？

对华为前景的悲观预测来自于市场研究公司New Street Research。该公司分析师在本周的一份报告中写道：“按照目前的情况来看，华为还剩下12个月的存活时间。”华为目前的困境是缺少台积电甚至是中芯国际等代工厂所使用的美国制造工具的替代品。外界一致认为，如果台积电供应受限，那么中芯国际将成为一个潜在的退路。

华为对台积电的依赖程度无需多言。根据The Information Network提供的估算信息，华为目前是台积电的第二大客户，仅次于苹果，华为约占台积电收入的15%。在2019年，这一数字大约为52亿美元，约为华为去年紧急储备库存之前该公司每年在美国零部件上支出的一半。除此之外，华为在某些5G芯片以及网络服务器中使用的微处理器上也依赖于台积电。

中芯国际似乎从来都不是理想的替代者，纯粹是因为该公司被认为在芯片制造技术方面落后于台积电。这种技术发展的目标之一是缩小以纳米（nm）为单位的晶体管尺寸，这样芯片中就可以塞进更多的晶体管，从而提高性能和效率。市场研究公司Dell'Oro Group的分析师Stefan Pongratz表示，华为发布的面向5G基站的芯片“天罡”（一种ASIC）采用了台积电的7纳米制造工艺。他说，中芯国际一直在投资14纳米技术。“这种转换可能会影响ASIC的能效和/或计算性能以及整个RAN的性能。”Stefan Pongratz在一份邮件中表示。

中国的资金最终应该会造就一个更具竞争力的中芯国际。据报道，本月初，这家总部位于上海的公司发布公告称，拟于科创板发行不超过16.86亿股股份。若按照5月7日收盘价（16.94港元/股）计算，中芯国际此次科创板的募资金额或将高达285.60亿港元（约261.3亿元人民币）。New Street Research称，此举将有助于“扩大生产规模，并使中国拥有更强大的资产”。但是对于华为而言，从台积电转向一个能力更强的中芯国际可能需要花费很长时间。EJL Wireless Research分析师Earl Lum表示：“将任何设计移植到中国代工厂都需要花费时间，而将技术提升到台积电的水平将需要耗费数年时间。”New Street Research估算，中国大陆的芯片制造工艺水平可能比台积电落后三到五年。

另一个问题是，中芯国际显然使用了美国公司（例如Applied Materials、Lam Research和Teradyne等）生产的制造工具。这将使这家中国代工企业受到目前威胁到台积电与华为关系的同样限制。目前尚不清楚的是，这些新规定是否比最初对美国零部件的封锁更难绕过。此前华为的供应商通过使用其非美国设施，避开了最初的封锁。Stefan Pongratz表示：“围绕这一最新变化的关键未知因素之一是，是否存在任何可以利用的漏洞，例如，台积电将芯片直接发送给非中国合同制造商进行集成。”

对于中国来说，唯一有绝对保证的保障措施就是投资于自己的制造工具。Earl Lum表示：“工具开发虽然可以实现，但同样需要时间。”批评者们说，实现制造独立性的最快途径可能是对目前由欧洲、日本和美国公司提供的一系列设备进行逆向工程。“粗看之下，大多数工具将需要5-10年进行开发。”New Street Research分析师表示。

尽管美国的新规不会在120天内生效，但没有一家公司拥有在如此长时间内存活下来所需的足够库存。与此同时，许多依赖于华为的国家和电信运营商将进行紧急风险评估，他们此前已经受到了美国制裁行动的冲击。Stefan Pongratz说：“不管最终结果如何，其中一些损害可能是不可逆的。美国政府为遏制华为崛起的最新行动，可能是这些持观望态度的运营商重新审视5G供应商格局的又一个原因。”

尽管发出了上述警告，但这位来自Dell'Oro Group的分析师并不太同意New Street Research提出的美国最新行动将摧毁这家中国最大的通信供应商的说法。“对于这能否击垮华为，我持十分怀疑的态度。”Stefan Pongratz告诉Light Reading，“简而言之，我认为这些限制将在遏制华为崛起方面取得一定成效，但将十分有限。”

从去年起，华为就开始为没有美国供应商的未来做准备。华为的研发支出从2018年的143亿美元到去年飙升至186亿美元，已经远远超过其欧洲和美国的竞争对手。今年该公司计划在研发方面投资200亿美元。

图：主要设备供应商研发支出（单位：百万美元）。

数据来源：各家公司公开数据。（注：货币换算使用目前的汇率）

美国面临的另一个危险是，它封锁中国企业的行动，给美国产业带来了意想不到的负面影响。Earl Lum解释道：“美国的战略显然是要禁止所有中国通信公司使用美国技术。美国政府所做的这一切都在伤害美国公司，并可能促使生意转移到欧洲、日本和其他地方。”

正如NeoPhotonics、Lumentum和华为其他零部件供应商在最初的规则中寻找漏洞一样，这些企业可能会试图规避美国的最新监管规定。美国律师事务所Dorsey & Whitney高级合伙人Nelson Dong此前详细阐述了相关风险。他在通过邮件发送的一份声明中表示：“这一举动很可能迫使全球半导体行业将目光从美国的半导体设计工具和制造设备供应商身上移开，然后甚至在其他国家（包括中国在内）出现新的竞争公司。”

这在此前已经有过先例。Nelson Dong说，美国曾在卫星技术领域占据主导地位，但在对该技术实施更严格的出口管制后，美国的地位出现了下滑。这些管制促使许多客户避开美国供应商，这最终使得美国供应商相较其国际竞争对手损失了数十亿美元的销售额。他指出，对半导体市场更严格的控制，可能会引发“未来几十年微电子行业的结构性转变”。

中国已经在加大技术投资。据悉，中国国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）已于2019年10月正式注册成立，注册资本达2041.5亿元人民币。这将有助于中国坚持技术独立于美国。毫无疑问，关于半导体制造工具的讨论已经在中国政府层面进行。

人才是真正的财富之源

New Street Research称，中国这些举措不会很快产生挽救华为的效果。此外，该研究公司预测说，在未来5-10年的技术战中，中国将会输给美国。New Street Research分析师在报告中写道：“中国将无法在这一时间框架内拥有具有竞争力的芯片。中国将会拥有新的生态系统，但其规模将完全不及美国现有的生态系统。在经验和规模方面的劣势，将使中国无法获胜。”

但从长远来看，中国可能会取胜。“人是真正的财富之源。”New Street Research援引十六世纪法国哲学家让·博丹的话说。该公司指出，中国庞大的人力资本资源最终将是唯一重要的东西。“下一场争斗将围绕教育和经济增长展开。美国能从中获胜吗？”

图：主要设备公司年收入（单位：百万美元。）

来源：各家公司公开数据。

（注：货币换算使用目前的汇率，华为和中兴通讯数据包含其终端业务）

这种人口失衡已经成为当今电信和技术市场的一个关键因素。拥有14亿人口的中国，去年占据美国最大电子产品制造商苹果公司总销售额的17%。据瑞典爱立信公司CEO Borje Ekholm称，中国市场占据了全球4G基础设施市场高达60%的份额，他认为中国在未来的5G领域将同样占据主导地位。倘若这一估算是准确的，如果中国对爱立信和诺基亚在市场准入方面设限，那么它们因此所产生的移动行业收入份额损失，将大于因美国、欧洲和亚太其他地区对华为设限使其所产生的份额损失。

行业高管Kaan Terzioglu表示，未来，中国的人力资本加上对数字化技术的投资，将使中国成为人工智能领域的全球主导力量，这可以解释为什么美国要对华为进行打压。Kaan Terzioglu曾是土耳其移动运营商Turkcell的领导者，如今是Veon的联合CEO。“你认为谁在培训技术智能方面会取得更大的成功？”Kaan Terzioglu在去年的MWC大会上曾向Light Reading发出这样的提问。“谁拥有更多的数据。谁现在的数字化程度更高，谁的人口更多。中国的数字化程度要比美国高得多。”

特别是在研发战中，人力资本失衡将是美国难以应对的。去年，华为和中兴通讯共雇用了超过12.4万名研发人员，这一数字相当于爱立信和诺基亚员工总数的63%。EJL Wireless Research分析师Earl Lum今年早些时候在接受Light Reading采访时表示：“中国有很多人可雇用。你聘用的每个人都不是爱因斯坦，这没关系。其中一个人会成为爱因斯坦。”

美国政策举动的支持者称，将美国技术与中国产品脱钩，将降低安全风险，并阻止中国窃取美国的创新成果。眼下，对这种孤立主义的批评者正越来越少。但是，当前全球供应链、合作伙伴关系和贸易体系的后继者，将是一个标准不兼容、风险集中和潜在资源受限的巴尔干化世界。在这种情况下，中美之间的和睦关系就更加难以想象了。在这种环境下，一场持续数十年的技术军备竞赛，不太可能会使美国成为一个赢家。