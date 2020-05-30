硬核碰瓷！苹果被要求赔偿26亿美元，只因iPhone存在Bug

IT之家5月30日消息 据Independent.co报道，哥伦比亚知名人物帕勃罗·埃斯科巴（Pablo Escobar）的兄弟近日因iPhone X的FaceTime被黑进而起诉苹果，希望后者赔偿26亿美元。

帕勃罗·埃斯科巴的哥哥罗伯托·埃斯科巴（Roberto Escobar）声称自己从一个名叫迭戈的人那里收到了威胁函，该人通过视频通话功能获得了他的地址和其他信息。他于2018年4月在听从了苹果工作人员的建议之后购入了iPhone X，文件显示罗伯托·埃斯科巴当时需要购买一款“不容易受到任何已知或未知攻击”的设备，苹果的销售人员向他推荐了iPhone X。

罗伯托·埃斯科巴称自己在做了一些研究之后发现FaceTime功能存在一个已知漏洞，他不得不花费“大量的时间和金钱”将家人搬到新家，并加强他们的安全措施以保护他们免受威胁。

埃斯科巴表示其至今仍对自己的安全感到担忧，特别是因为他不知道黑客到底拥有多少个人信息。他现在准备起诉苹果，认为该公司“未能提供没有漏洞的电话”并因此给用户带回来很大的麻烦。

值得注意的是埃斯科巴的公司以销售镀金手机为主，旗下包括镀金iPhone等产品。IT之家此前报道，埃斯科巴公司的“Pablo Escobar Fold 2”实际上就是一台镀金版的Galaxy Fold手机。