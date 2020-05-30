树莓派4 从新固件 Beta 版本中获得 USB Bootloader

Raspberry Pi Foundation 宣布了一个 Beta 版本的新固件更新和一个引导加载程序，以用于从 USB 大容量存储设备引导 Raspberry Pi 4。

对于那些希望选择从更快的 USB 大容量存储设备进行引导，而不仅仅是使用 SD 卡进行引导的 Raspberry Pi 4 所有者来说，新的固件和引导加载程序可能会很有用。

于 2019 年 6 月推出的 Raspberry Pi 4 拥有的功能亮点之一是 USB 3.0，与以前版本的计算机相比，其可以实现更快的存储速度。不过，与先前的型号不同的是，Raspberry Pi 4 不支持 USB 大容量存储启动，从而阻止了用户从 USB 大容量存储设备安装操作系统。对此，官方也曾承诺称，该差距将在将来的软件更新中消除。

此次更新将提供完整的 USB 启动支持，从而完全不需要 microSD 卡。使用此 Beta 固件，Pi 4 所有者可以使用 USB 3.0 引导操作系统。感兴趣的可以在 Raspberry Pi 网站上查看有关引导程序配置的完整详细信息。

如果你希望能够通过 USB 引导 Raspberry Pi，需要注意的是：由于这是一个测试版，因此早期采用者必须手动更新引导加载程序。用户需要将最新版本的 Raspbian 操作系统加载到 microSD 卡上，并从终端运行固件更新。重新引导后，新的 Beta 引导加载程序将生效。

Raspberry Pi Trading 的首席软件工程师 Tim Gover 表示： “这是一个 beta 版本。如果你不熟悉手动固件更新，可等到标准版本发布再使用“。并称，”这一等待时间不会太长。”

Raspberry Pi Foundation 称，“最初，我们建议使用 USB 笔式驱动器或 SSD。硬盘驱动器可能需要带电源的 HUB，并且在所有情况下，你都应该使用 SD 卡引导程序从 Raspbian 中验证设备是否正常运行。”