内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Ubuntu on WSL 2 GA

2020/5/30 8:40:40来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

微软开始推送 Windows 10 的最新更新 Windows 10 May 2020 Update，新版本带来了一系列重大改进，WSL 2 也在此版本正式 GA。WSL 2 基于新的架构，在轻量级虚拟机中使用了真正的 Linux 内核，可提供完全的 Linux 二进制应用兼容性并提升了性能。

Ubuntu 是完全支持 WSL 2 的首批发行版之一。Canonical 公司表示，如果希望体验 WSL 2，可以从 Microsoft Store 下载 Ubuntu 20.04 LTS

Ubuntu 已经为 WSL 2 做好了准备，所有版本的 Ubuntu 都可以升级到 WSL 2。

有关 Ubuntu for WSL 的其他版本以及其他安装 WSL 的方法，查看 Ubuntu Wiki 上的 WSL 页面

若要在 Windows 10 May 2020 update (build 19041 或更高版本) 启用 WSL 2，需要在 PowerShell 中以管理员身份运行以下命令：

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

将 Ubuntu for WSL 1 升级为 WSL 2

wsl.exe --set-version Ubuntu 2

将  WSL 2 设置为默认版本

wsl.exe --set-default-version 2

注意需要重新启动系统以完成 WSL 2 的激活。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Ubuntu

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    