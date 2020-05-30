Ubuntu on WSL 2 GA

微软开始推送 Windows 10 的最新更新 Windows 10 May 2020 Update，新版本带来了一系列重大改进，WSL 2 也在此版本正式 GA。WSL 2 基于新的架构，在轻量级虚拟机中使用了真正的 Linux 内核，可提供完全的 Linux 二进制应用兼容性并提升了性能。

Ubuntu 是完全支持 WSL 2 的首批发行版之一。Canonical 公司表示，如果希望体验 WSL 2，可以从 Microsoft Store 下载 Ubuntu 20.04 LTS。

Ubuntu 已经为 WSL 2 做好了准备，所有版本的 Ubuntu 都可以升级到 WSL 2。

有关 Ubuntu for WSL 的其他版本以及其他安装 WSL 的方法，查看 Ubuntu Wiki 上的 WSL 页面。

若要在 Windows 10 May 2020 update (build 19041 或更高版本) 启用 WSL 2，需要在 PowerShell 中以管理员身份运行以下命令：

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

将 Ubuntu for WSL 1 升级为 WSL 2

wsl.exe --set-version Ubuntu 2

将 WSL 2 设置为默认版本

wsl.exe --set-default-version 2

注意需要重新启动系统以完成 WSL 2 的激活。