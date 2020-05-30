美股收盘中概股集体上涨：哔哩哔哩涨5.50%，拼多多涨10.79%

5月30日消息，据外媒报道，美国时间周五，美股全天呈震荡走势，收盘涨跌不一，道琼斯指数小幅下跌，以科技股为主的纳斯达克指数上涨逾1%。

具体来说，道琼斯指数收于25383.11点，下跌17.53点，跌幅0.07%，盘中一度跌近300点；标准普尔500指数收于3044.31点，上涨0.48%；纳斯达克指数收于9489.87点，上涨1.29%。

在美股周五交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于317.94美元，下跌0.10%；谷歌母公司Alphabet股价收于1428.92美元，上涨0.86%；亚马逊收于2442.37美元，上涨1.72%；微软收于183.25美元，上涨1.02%；Facebook收于225.09美元，下跌0.16%；甲骨文收于53.77美元，上涨0.28%；IBM收于124.90美元，上涨0.30%；奈飞（Netflix）收于419.73美元，上涨1.52%；特斯拉收于835.00美元，上涨3.62%；推特（Twitter）跌1.99%，优步（Uber）涨6.35%；Lyft跌1.48%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于62.93美元，上涨1.99%；英伟达收于355.02美元，上涨4.58%；博通收于291.27美元，上涨2.87%；德州仪器收于118.74美元，上涨2.48%；高通收于80.88美元，上涨3.55%；AMD收于53.80美元，上涨3.98%；美光科技涨3.10%；应用材料公司涨2.74%。

在美国上市的中概股集体上涨，网易收于382.90美元，上涨了4.55%；阿里巴巴收于207.39美元，上涨3.96%；京东收于54.33美元，上涨6.49%；拼多多收于66.87美元，上涨10.79%；哔哩哔哩收于32.43美元，上涨5.50%；好未来收于56.46美元，上涨1.66%；爱奇艺收于16.59美元，上涨5.20%；跟谁学收于31.36美元，上涨5.06%；微博收于30.77美元，上涨2.60%；新浪涨1.56%；搜狐跌1.90%；搜狗涨1.27%；携程涨4.85%；前程无忧涨0.31%；汽车之家涨1.69%；58同城涨0.06%，蔚来涨3.92%，金山云涨8.86%。

瑞幸咖啡收于2.16美元，上涨4.85%，上一个交易日大跌20.46%。

标准普尔500指数和道琼斯指数本周上涨3%，5月份的涨幅分别为4.5%和4.2%。以科技股为主的纳斯达克指数本周上涨1.7%，推动本月累计涨幅至6.7%。

美国股市因对美国经济重启的乐观情绪而大幅上扬，标准普尔500指数较今年3月份低点反弹了约38%，较今年2月份创下的历史高点仅低了约10%。

投资公司Seven Points Capital合伙人麦克•卡茨（Mike Katz）表示：“市场非常迅速地对新冠病毒疫情进行了反应，并正确地预测到了疫情的顶峰。标准普尔500指数反弹至3000点以上，反映了人们对美国经济全面重启的预期。”

卡茨称:“如果出现第二波疫情，且结果比人们预期的更糟糕，那么我认为标准普尔500指数现在的估值是错误的。”