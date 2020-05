HashiCorp 产品禁止中国公司使用，引发对开源软件受限制的担忧

近日国外知名DevOps 服务商 HashiCorp 的官网相关条款页面被发现禁止中国公司使用其 Vault 企业版产品的声明。事件一度引发国内开源界广泛关注。

声明中表示:

PLEASE NOTE THAT CHINESE EXPORT CONTROL REGULATIONS PROHIBIT HASHICORP FROM SELLING OR OTHERWISE MAKING THE ENTERPRISE VERSION OF VAULT AVAILABLE IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. FOR THAT REASON, HASHICORP'S VAULT ENTERPRISE SOFTWARE MAY NOT BE USED, DEPLOYED OR INSTALLED IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA WITHOUT WRITTEN AGREEMENT BY HASHICORP.

请注意,中国的出口管制法规禁止 HashiCorp 出售或以其它方式使 Valut 的企业版适用于中华人民共和国。因此,未经 HashiCorp 书面许可,不得在中国使用、部署或安装 HashiCorp 的 Valut 企业版软件。