长征十一号甲固体运载火箭2022年首飞：对标1万美元/公斤研制

IT之家5月30日消息 今日上午，中国航天科技集团表示，长十一火箭团队将启动更大运载能力的长征十一号甲固体运载火箭研制，适应陆地发射和海上发射两种状态，突出经济性目标，对标1万美元/公斤进行研制。长十一甲火箭计划今年完成方案设计，转入工程研制阶段，2022年首飞。

IT之家今日早些时候曾报道，5月30日4时13分，我国在西昌卫星发射中心用长征十一号运载火箭将新技术试验卫星G星、新技术试验卫星H星送入预定轨道。