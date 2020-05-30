AT&T有望实现2020年LTE FWA覆盖目标，未来将扩展至5G网络

据Light Reading报道，AT&T公司无线技术业务高级副总裁Igal Elbaz日前表示，该运营商目前已使用LTE固定无线技术覆盖了大约88万个客户处所。他表示，AT&T有望在今年年底之前实现其此前宣布的覆盖110万处所的目标。

Igal Elbaz在周四的一场投资者会议上表示："我们清楚，固定无线服务是可行的。"

AT&T于2017年首次披露了其固定无线计划。这项计划源于AT&T参与了FCC的连接美国基金第二阶段（CAF-II）计划。AT&T、Verizon和其他八家电信运营商在2015年接受了总计15亿美元的资金，承诺在农村地区提供宽带服务。如今，AT&T正在使用LTE固定无线技术来履行其CAF-II义务。

重要的是，Frontier和CenturyLink在今年早些时候称，他们将无法实现其所有CAF-II部署目标。

AT&T的固定无线服务已覆盖阿拉巴马州、佛罗里达州、肯塔基州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、路易斯安那州等地。其服务资费起步价为50美元/月，并承诺最低10Mbit / s的下行速率和1Mbit / s的上行速率，以及平均25Mbit / s的下载速度。客户每月的套餐数据流量上限为250GB，但在用完后可以以10美元的价格购买额外的50GB流量包，最高每月200美元。

要获得服务，客户必须支付100美元的安装费，由AT&T的技术人员在用户住所或办公室的外面安装一个接收器，然后再将接收器连接到室内Wi-Fi路由器。

并不仅止于农村地区

有趣的是，Igal Elbaz暗示，AT&T或将在在更大范围内开展固定无线业务，可能会在郊区和城市地区使用5G固定无线网络技术。

"这肯定在我们的规划之内。"他这样说道，但同时回避了AT&T何时可能推出此类服务的问题。"在合理的时候，我们将提供固定无线技术。"

Igal Elbaz解释说，该技术已经基本准备就绪，但是提供这样的服务更多地取决于是否有经济支撑。他说，AT&T正着眼于移动服务建设5G网络，但可能会决定在经济可行的地方通过其网络提供固定服务。

事实上，这正是Verizon正在努力实施的策略。该公司在2018年底前在四个市场推出了基于5G的固定无线服务--5G Home。但是，Verizon高管表示，该运营商正在等待高通公司提供功率更高的芯片组以及客户可以自行安装的新设备，然后才会进行更大规模的部署推广。这应该会在今年年底实现。

Verizon的野心

Verizon的Ronan Dunne在周四举行的另一场投资者会议上表达了对该运营商5G Home服务未来发展的乐观态度，包括其与有线电视提供商的有线服务直接竞争的能力。

他表示："我认为我们在这个领域可以做得很好。"

Verizon将在未来5-7年内将5G Home覆盖扩大到3000万美国家庭，Ronan Dunne指出了将有助于该公司部署推广该服务的三个因素：

·与大多数有线电视提供商不同，Verizon不会将其宽带服务与自己的视频服务捆绑在一起。

·Verizon将为客户提供足够的带宽，包括在下载和上传时可能对称的1Gbit/s速度。

·客户可以在购买产品之前先试用产品。Ronan Dunne表示，客户在签约5G Home服务之前可以，自行安装设备（例如在室内）。他说："这将使用户能放心购买。"

Ronan Dunne称，如果Verizon能够在新冠疫情封锁期间销售5G Home服务，"我会非常积极地推进。"