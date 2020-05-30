去贾跃亭化的 FF，还有未来吗？

北京时间 5 月 22 日，贾跃亭个人债务处理小组通过微博声明表示，美国加州中区破产法院正式确认并通过了 Faraday Future（下称 FF）创始人兼 CPUO 贾跃亭先生的个人破产重组方案。

其中这份声明还透露：在获得了对该计划进行投票的债权人压倒性支持，并克服了极少数债权人的反对意见之后，贾跃亭的个人破产重组方案得到了正式确认，这份方案也有望在六月初生效。

FF 正式迎来了去贾跃亭时代。

追梦汽车贾跃亭亲手毁掉千亿乐视

贾跃亭个人破产重组于 2019 年 10 月在美国正式提请，主要目的是希望将资产方式转让给债权人（主要资产 FF 汽车股权）。

简单理解为：贾跃亭个人破产重组后，通过所持有的 FF 股份，将个人欠债转为股份，让债权人成为 FF 的股东。就 FF 现状，这些股份未来是否等价债务情况还存有巨大嫌疑。

乐视网成立于 2004 年，2009 年以前，国内影视版权意识非常薄弱，贾跃亭认为版权收费会成为未来发展方向，以极低的价格大量购入影视版权，也正是这些影视版权让乐视网逐渐成为成 A 股当中的千亿帝国。

2010 年 8 月 12 日，乐视网在创业板上市，成为中国第一家 A 股视频公司。

上市 10 年间，乐视网全面扩张生态领域，2015 年乐视网市值达到巅峰的 1500 亿人民币市值，在当时也被誉为 BAT 之后又一科技公司，一时间乐视股票极为抢手，公司前途形式一片大好。

2016 年，其个人财富达到巅峰，据新财富 2016 年度 500 富人榜，贾跃亭家族以 640 亿元人民币，排名中国富人榜第八。

2014 年底，贾跃亭宣布启动 SEE 计划，即打造超级汽车以及垂直整合的互联网智能交通生态系统和生活方式，乐视超级汽车的上马也是乐视网由盛转衰标志。

今天看乐视的发展过程，在只有乐视影业是盈利情况下，大举布局七大生态也是致命失误，汽车绝对是压死乐视网最大业务板块。除去乐视汽车前期投入，贾跃亭个人在远走美国之前从乐视套现 100 多亿人民币，截至 2019 年 7 月，据其个人破产申请书当中透露，FF 五年累计亏损达 21.5 亿美元，可以理解这 21.5 亿美元大部分资金都来源于乐视网。

乐视网 2019 年亏损额，已经触发了深交所规定的股票终止上市情形，5 月 14 日，深交所对外发布公告，上市近 10 年的乐视网将退市。

惊艳的 FF

从乐视汽车到今天的 FF 汽车，新势力造车企业许多都已实现量产交付，作为第一批新造车 FF91 却屡遭难产。

17 年 FF91 亮相时惊艳整个汽车圈，尽管连续推迟量产两年多，就现在来看，这款车不管是外观、内饰、性能、智能化等方面依旧有着诸多令人称赞地方。

外观上，FF91 设计极富未来感、科幻感，U 型贯穿式车灯虽然今天许多车型都在用，但不得不说，FF91 是第一个吃螃蟹的人。如果 FF91 能量产，这套外观未来 10 年都会非常前卫。

动力部分，FF91 同样也具有颠覆性，搭载三电机，最大马力高达 1050Ps，峰值扭矩为 1800N·m，百公里加速仅需 2.38s，可以看到该车整个悬挂系统，前后悬空间都压缩到了极致，除让整车比例非常协调外。压缩悬挂设计也直接给电池包留出巨大使用空间，所以该车宣传的 700KM 续航也并非毫无依据。

舒适性方面，FF91 采用了零重力座椅，且可以后仰 60 度，由于车身达到 5200mm、轴距 3200mm、采用 4 坐设计与马车式对开门设计，让车内空间和舒适性与众多 D 级车相当。

智能化方面，同样具备了自动辅助驾驶、自动泊车、车载互联、一键开门等功能，从媒体试驾视频可以看出，车内搭载了十余块屏幕，整体科技氛围营造的非常不错。

排除其它因素，就产品力来说 FF91 各方面理念都非常超前。

贾跃亭个人信用问题成 FF 融资阻碍

2019 年 9 月，贾跃亭辞去 FF CEO 职务，只担任 FF 汽车公司 CPUO（ 首席产品和用户官），任命毕福康为全球 FF CEO。 目前贾跃亭在主要负责 FF 互联网生态系统战略的整体落实、用户获取、领导人工智能、用户体验和用户运营等相关工作。

其本人也深知，自己信誉在国际上已完全透支，个人信用问题已经严重阻碍后续融资计划和未来规划。

由于个人破产之前还持有 FF 大量股份，在接触美国和沙特等投资机构后，这位在宝马工作了近 20 年的毕福康也未能给 FF 带来任何一笔融资。

对于 FF91 在 2017 年 1 月发布后，始终没有实现量产讨论，毕福康上任后接受媒体采访时也透露，FF91 距离量产交付还需 8.5 亿美元。

2018 年 6 月，恒大宣布向 FF 投资 20 亿美元，并先支付 8 亿美元，换来了时颖 100%股份，同时间接获得 Smart King 45%的股权，成为 FF 公司第一大股东。

恒大入股 FF 这出闹剧，想必大家都知道最终以恒大退场作罢，正是恒大与 FF 之间闹剧，导致后来 FF 融资环境变得愈发艰难。

FF 最近一笔资金来源还是美国薪酬保障计划 916 万美元的现金援助，约和 6500 万人民币，虽然这笔现金援助数目不大，好在无需偿还，对于濒临资金断裂的 FF 汽车而言，无疑是一笔救命钱。

从去年闹到现在个人破产问题，可以看作是为融资扫清障碍，随着成功破产，贾跃亭个人将不会持有任何 FF 股权，融资境况也会得到改善。

FF 内部员工透露，如果完成融资计划，FF91 预计在接下来 11-14 个月内量产交付，同时该车售价预计将不低于 140 万元。如果真如传闻所说，FF 即使获得融资，高昂的售价，一再推迟的量产计划，FF 前景也变得极其不明朗。

今年 3 月 3 日，FF 宣布与美国混合动力公司达成战略协议，双方将在新能源重型商业穿梭巴士和重型卡车领域展开合作，FF 将为美国混合动力公司提供新能源汽车动力总成系统，这次合作也直接证明 FF 具有一定的新能源技术储备。也是此次合作，FF 被质疑是否从整车制造企业转为零部件供应商，FF91 量产是否会继续推进。

作为新势力造车当中最早布局、也是最有希望、最有资金的车企，就是在贾跃亭一次次 PPT 演讲，一次次的推迟量产计划当中减去期待。

国产化缺钱缺地是 FF 真实现状

目前，中国新势力造车已经完成初步梯队划分，第一梯队也已经牢牢被蔚来、小鹏、威马、理想所占据，FF 已然错过中国新能源汽车发展的黄金时期。

不管是 FF 还是国内的新造车企业，都有一个相同共性就是“缺钱”，资金问题已经成为这些车企后续生存最大难题。

国内新势力造车企业可以获得一定的政策补贴资金，在没有获得融资情况下得以继续生存，反观 FF 作为一家土生土长的美国公司，则不存在政策补贴说法。

尽管 FF 不止一次透露过国产化目标，其实在创办 FF 之初贾跃亭就实行中美两地销售政策。除在美国开设研发机构和工厂外，2016 年 8 月，乐视超级汽车生态体验园区就已落户浙江省德清县的莫干山。

乐视也在 2016 年 12 月、2017 年 4 月，分批购置了价值约为 4.2 亿元莫干山高新区多块土地，用来建设乐视生态汽车产业园，不过事与愿违，2017 年乐视汽车资金断裂后，莫干山乐视生态汽车产业园项目也一直处于停滞状态，因长期闲置，莫干山地块已被当地政府协商收回。

地块的收回以及资金的短缺，未来 FF 国内工厂建设以及销售链的打开每一项都将困难重重，以 FF 现有资金和实力根本无法完成，FF 国产必将是长路漫漫。

总结

纵观这几年乐视网和贾跃亭的个人兴衰，为追梦汽车，可以抛弃声誉、财富，可以不顾一切，但汽车毕竟是属于高消耗、高技术、长时效、人才密集型行业，并不是凭借个人一腔热血所能完成。

不论今后 FF 汽车如何发展，跨界造车绝对是其最大败笔，发展跨度确实太大太快，年轻的乐视网还不足以为汽车项目输血，大规模生态布局一定程度上也耗光了大有前途乐视网。

虽然贾跃亭仍然在造车的路上继续前行，今天我们不评论他是为梦想奋斗的赤子，还是失信老赖。个人破产重组以及债转股事件，FF 股权已然成为贾跃亭个人最后一张牌，如果 FF 未来发展失利，受伤最重的还是被其绑上战车的债权人和乐视 28 万股民。