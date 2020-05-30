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消息称三星6月将在印度推Galaxy M01/M11，约849元起

2020/5/30 22:46:33来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月30日消息 今天，GSMArena报道称，三星计划于6月份在印度市场推出两款入门级智能手机产品，分别是三星Galaxy M01和M11

IT之家了解到，三星Galaxy M11的参数已经公布，该机配备6.4英寸LCD屏幕，采用挖孔屏设计。配置上，该机搭载骁龙450处理器，辅以4GB RAM+64GB ROM的存储搭配，并内置5000毫安时电池，支持15W快充。该机后置1300万像素+500万像素+200万像素的后置三摄模组，前置为800万像素摄像头。

报道称，三星Galaxy M01将配备5.71英寸屏幕，搭载骁龙439处理器，辅以3GB RAM+32GB ROM，内置4000毫安时电池。该机将配备1300万像素+200万像素的后置双摄模组，前置相机为500万像素。此外，该机还将支持杜比全景声、三星健康和面部解锁等功能，并很有可能支持microSD卡插槽以拓展存储。

关于售价，报道称Galaxy M01的零售价为8999卢比（约849元）；Galaxy M11的售价则分别为3+32GB版本的10999卢比（约1038元），和4+64GB版本的12999卢比（约1226元）。

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