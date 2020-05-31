NASA预计8月末用载人龙飞船送4名宇航员前往空间站

5月31日消息，据外媒报道，SpaceX和NASA成功发射了载人火箭，同时开始敲定首次商业载人航天飞行任务的更多细节。

▲图1：准备进行首次载人发射的SpaceX载人龙飞船

如果进展顺利，NASA预计将批准载人龙飞船定期往返国际空间站的飞行。NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)在发射前的简报会上解释说，载人龙飞船的首次商业载人飞行最快可能在8月30日进行。

在这次名为Crew-1的飞行任务中，载人龙飞船会将4名宇航员送往国际空间站，他们将驻留6个月时间。这些宇航员包括NASA三名宇航员，分别是迈克·霍普金斯（Mike Hopkins）、维克多·格洛弗（Victor Glover）以及香农·沃克（Shannon Walker），第四人则是日本宇航员野口聪一(Soichi Noguchi)。

▲图2：野口聪一穿着太空服为执行即将到来的Crew-1任务接受训练

然而，在首次商业飞行之前，道格·赫尔利(Doug Hurley)和鲍勃·本肯(Bob Behnken)执行的Demo-2演示任务，将帮助测试载人龙飞船上的各种系统以及性能。这款飞船已经成功与空间站对接过一次，但当时上面没有宇航员。

不过，在第二次试飞期间，赫尔利与本肯不仅将测试载人龙飞船飞行系统的手动控制能力，还将测试飞船上的ECLISS(即环境控制和生命维持系统)。

布里登斯廷强调，Demo-2演示仍属于试飞。这次任务的目的是测试运载火箭，使其安全着陆，并准备定期发射宇航员。为此，在Demo-2和Crew-1发射之间将有几周的间隔时间，以便SpaceX和NASA对载人龙飞船进行检查和认证。

▲图3：道格·赫尔利和鲍勃·本肯将驾驶载人龙飞船前往国际空间站，这是该飞行器在获得认证之前的最后一次测试

布里登斯廷说：“赫尔利与本肯可能会在空间站上待到8月初。如果我们碰到更好的返回窗口，而且国际空间站不再需要他们，我们就会让他们回到地球。我们的目标是把他们送到国际空间站，测试这些系统，然后把他们带回家。”

本肯和赫尔利将加入NASA宇航员克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）的行列。卡西迪和两名俄罗斯宇航员于4月份被送到空间站，他们始终担任“骨干成员”，需要至少再增加两名宇航员以补充人手。