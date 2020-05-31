为什么说SpaceX首次载人飞行发射具有历史意义？

北京时间5月31日消息，据国外媒体报道，北京时间5月31日凌晨3点22分，美国SpaceX公司首次利用载人龙飞船携载宇航员鲍勃·贝恩肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley）顺利升空。

预计19小时之后，北京时间31日22点22分将抵达国际空间站，两位宇航员将在空间站度过6-16个星期，之后返回地球。这是美国宇航局9年之后首次实现商业公司载人太空发射，此前俄罗斯联盟号火箭负责将美国宇航员运送至国际空间站，每个座位费用大约8000万美元。

以下是关于此次历史性载人太空飞行的具体细节：

“龙”飞船

SpaceX公司“龙”飞船可实现载人太空飞行，旨在为美国宇航局运送宇航员往返国际空间站，并且该飞船可重复使用。2014年，美国宇航局选定SpaceX公司作为未来载人太空飞船制造商，同时参与竞标的另一家公司是波音公司。载人“龙”飞船是SpaceX公司研制的第二代飞船，其前身是第一代货运“龙”飞船，该飞船是一种无人驾驶飞船，自2012年以来一直为美国宇航局服务，向空间站运送补给物资。

载人“龙”飞船直径4米，高8.1米，通常情况下，可运载4名宇航员抵达空间站，但在特殊情况下最多可运载7名宇航员。该飞船是由SpaceX公司“猎鹰9号”火箭发射升空，这两种太空运载工具均可重复使用。此前SpaceX公司经常实现“猎鹰9号”一级火箭着陆，之后再发射升空，该公司还多次重复使用货运“龙”飞船，下步将对载人“龙”飞船进行相同的技术升级。

与货运“龙”飞船不同的是，该飞船有一个紧急中止系统，用于在紧急发射时将太空舱与火箭分离。今年1月19日，SpaceX在一次成功测试中展示了该系统的作用，当“猎鹰9号”火箭升空84秒，飞行高度约19公里，速度约2.3马赫，位于火箭顶部的飞船启动自带的逃逸发动机，将飞船推离火箭，之后火箭在气动压力下解体爆炸，坠入大西洋。

载人飞船推进舱有多组光滑组片，以及直接安装在舱体的太阳能电池板，这与之前货运飞船安装的可展开电池板不同。

两位宇航员

执行此次太空任务的是宇航员鲍勃·贝恩肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley），贝恩肯担任此次任务联合指挥官，赫尔利担任飞船指挥官，两人均多次完成太空飞行任务。

贝恩肯现年49岁，于2012-2015年担任美国宇航局首席宇航员，2008年，他参与了STS-123航天飞机任务，将日本“希望号”实验舱运送至空间站，之后又参与了STS-130航天飞机任务，乘坐“奋进号”航天飞机将“宁静号”太空舱送入空间站。迄今为止，贝恩肯已进行了6次太空行走，太空飞行时间累积29天。

贝恩肯的家乡在美国密苏里州圣安镇，现任空军上校和试飞员，获得加州理工学院机械工程博士学位。2000年7月，他加入美国宇航局。

赫尔利现年53岁，是美国海军陆战队退役上校，2000年加入美国宇航局，曾与贝恩肯是同一个学习班。他已执行了两次航天飞机任务，分别是2009年奋进号STS-127任务和2011年亚特兰蒂斯号STS-135任务，两次任务都向空间站运送了新的补给和装备。据悉，赫尔利的第二次航天飞机飞行是最后一次航天飞机任务。

赫尔利的家乡是纽约州阿帕拉钦镇，他曾担任海军陆战队飞行员，获得杜兰大学土木工程学位，他的妻子是女宇航员凯伦·尼伯格（Karen Nyberg），目前赫尔利太空飞行时间累积27天。

太空飞行多久？

“龙”飞船在太空度过多长时间很难确定，美国宇航局和SpaceX并未公布准确的返程时间，预计此次任务将持续至少1个月，甚至可能长达近4个月，确切的持续时间将取决于多个因素，首先，任务持续时间将取决于宇航员操作状况，如果飞船运行顺利，就不会出现任何机械操作问题；其次，任务持续时间还取决于SpaceX后续的“Crew-1”任务，这是该公司为美国宇航局提供的首次空间站操作任务，目前“Crew-1”龙飞船正在建造中，预计今年晚些时候将携载4名宇航员抵达空间站。

有一点是可以肯定的：“龙”飞船有操作时限，其太阳能电池板在太空中仅能使用119天。

如何返回着陆？

飞船入坞国际空间站后，宇航员将通过对接通道进入空间站，执行预定的科学任务。像无人飞船一样，载人“龙”飞船也配备了隔热罩和返回地球的降落伞，一旦确定了该任务的着陆日期，两位宇航员将把返程的物品装入飞船，准备返程，随后宇航员将进入“疏排球”中，这是轨道实验室的一个安全区域。当飞船离开空间站时，首先会丢弃推进舱，里面有太阳能电池板和其他系统，并将隔热罩向下放置起到减速作用，便于穿过地球大气层。

穿过大气层到达一定高度时，再展开4个降落伞进一步减缓下降速度，最终飞船将降落在位于佛罗里达州海域，SpaceX公司回收船将在着陆后1小时内将两位宇航员接回来。

载人“龙”飞船的未来

据悉，自美国航天飞机退役之后，美国宇航员通过俄罗斯联盟号飞船发射至空间站，最初每位宇航员的费用是2000多万美元，目前该价格已暴涨至8000多万美元。自美国航天飞机退役以来，美国宇航局已向俄罗斯支付载人航天费用超过35亿美元。

目前，SpaceX并非美国唯一承担载人太空任务的商业公司，美国宇航局的另一家商业合作伙伴是波音公司。波音公司制造了“星际航班”飞船，但整体进度稍落后于SpaceX公司，“星际航班”最多可容纳7人，返程时通过气囊辅助伞陆地降落。

同时，SpaceX不仅向美国宇航局提供载人飞行任务，该公司还与另一家公司合作，利用“龙”飞船将乘客运送到空间站。SpaceX已与美国太空旅游公司Space Adventures达成协议，最早将于2021年底携载4名乘客乘坐“龙”飞船实现太空飞行5天，让他们体验太空轨道飞行。目前该飞行费用尚未公布。