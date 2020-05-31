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吾空X17武仙游戏本发售：最高支持十代i9+RTX 2070S

2020/5/31 8:49:04来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月31日消息 ，吾空X17武仙游戏本开启预售活动，i7-10875H+RTX2060/2070+32G 3200MHz内存+1TB PCIe固态，预售价10499元起。

据官方介绍，吾空X17配备双260pins SODIMM插槽，内存最大可拓展至64G，配备双M.2 2280固态接口，另有2.5寸硬盘位，可组建磁盘阵列。吾空X17配备一块17.3英寸的FHD窄边框72%NTSC色域屏幕，另有Intel AX 200 WIFI 6无线网卡加持，散热方面搭载了双风扇五铜管一体式散热模组，接口方面包括USB3.2 Gen 2-C×2、USB 3.2 Gen1-A×3、HDMI、Mini DP，音频接口×2。整机尺寸39.9×29.9×27.5cm，整机重量2.9千克。

据IT之家了解，i9-10980HK版本独占144Hz G-SYNC电竞屏、单键自定义全彩背光键盘、玻璃触控板、屏下光学指纹、雷电3接口等特性。

售价方面，最低i7-10875H+RTX2060版本，预约价10499元，到手价9499元；最高i9-10980HK+RTX2070s版本，预约价16499元。

购买链接：点此购买

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