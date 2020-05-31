韩启德饶毅王立铭等发起科学和医学公共传播基石奖

5月30日，适逢全国科技工作者日，科学和医学公共传播 “基石奖” 正式启动。

“基石奖” 由中国科学技术协会名誉主席、北京大学教授韩启德，北京大学教授饶毅及夫人董建瑾女士，浙江大学教授王立铭及夫人沈玥女士联合发起，科学新媒体“知识分子”主办、智识学研社协办。基石奖首期募集资金100万元，分别由饶毅、董建瑾夫妇和王立铭、沈玥夫妇各捐赠50万元。

“基石奖” 旨在奖励那些透过公共媒介开展科学和医学知识的普及、传播、教育、培训，并对相关领域作出杰出贡献的个人或民间机构。关于 “基石奖” 的精神，发起人韩启德、饶毅、王立铭和 “基石奖” 组织者陈宇翱、郑永春、贾鹤鹏在下面的公开信中做了精彩阐述，这也将是一篇重要的科学传播文献。

让我们携手，共筑践行科学社会责任的基石

数百年来，科学和医学的进步深刻改变了整个人类世界的面貌，影响了每一个世界公民的生活方式。但近代以来它们越来越专业化的面孔让很多公众产生了对科技的敬畏甚至抵触。通过推动科学传播来提升公众的科学素养、化解公众对科学的抗拒，让全体人类共享科技发展的好处，这是科技工作者的核心使命。

值此全国科技工作者日，基石奖组委会向全国科技工作者发出呼吁，希望我们积极投身科普、践行科学的各项社会责任，同时也期待着社会各界同仁能支持广大科技工作者更好地承担社会责任。我们期望着基石奖能为这一伟大事业贡献力量。

肆虐的新冠疫情，以及包括气候变化、海洋酸化和超级耐药菌在内的环境和健康挑战时刻提醒着我们，这个危机四伏的世界仍然异常脆弱。在这个时代，科学和医学的知识，理性的思维和驾驭互联网等科技工具所需的技能，正在逐渐成为人们生存的必需技能。缺乏它们会让我们的生活陷入困顿。科学传播已经不仅仅是科研的副产品，而正在成为一个时代的战场，关系到未来人类的生存。每一位科技工作者都有使命积极投入对下一代的科学教育中，成为这场关系到人类命运之战的中流砥柱。

除了狭义的科学传播，科学家、医生与其他科技工作者致力于科技创新、知识转移、参政议政、推动公众理性参与公共事务和投身社区公益，这些同样也是科学的社会责任。这些责任都要以科学传播为基础。

无疑，科普事业一直得到中央领导和政府各部门的大力支持和推动。但在社交网络和移动互联网浸润我们生活，成为大多数人获取信息的首要来源时，传统的科普手段越来越难以满足社会和公众的需要。我们的研究表明，尽管中国科学家高度肯定科学传播的价值，但激励政策的缺乏、传统的自上而下的组织体系以及传播技能培训的不足，让他们中的大多数难以投身科学传播一线。

这正是我们今日发起科学基石奖的原因之一。我们期待着我们这支来自民间的力量，燃起践行科学社会责任的火炬，让科学传播成为广大科学家、医生和其他科技工作者的自觉行为，也通过每一位热心社会责任的科技工作者的努力，让我们拥有促进科学传播和践行科学社会责任的更好环境。

我们呼吁更多的一线科学家和医生参与进科学传播和践行社会责任的事业，我们鼓励更多的年轻人投入这个事业，我们也希望更多的人来捐助、支持这个事业。让我们一起共筑践行科学社会责任的基石，也期待社会各界人士和广大科技工作者与我们一起，让科学基石奖的事业不断发展。

“基石奖”组委会

2020年5月30日