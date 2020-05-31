马斯克：上次没发射成我大睡一觉，今天激动到难说话

5月31日消息，据国外媒体报道，美国东部时间5月30日下午，SpaceX公司的猎鹰9号火箭搭载载人龙飞船从肯尼迪航天中心发射升空。在发射后的新闻发布会上，马斯克很激动，声音很有感染力。

马斯克说，“我认为这是一件真正应该让人们铭记在心的事情——任何有探索精神的人。”

“我真的很激动，真的很难说话，”他说。“我们还没有停靠（国际空间站），当然我们还需要把他们安全地带回来。所以还有很多工作要做。但这太不可思议了。”

▲图示：载人飞船发射升空后，马斯克欢呼雀跃

“我们已经为这个目标努力了18年。很难相信这真的发生了。”马斯克说，“这是一艘由人类为自己制造的飞船，我认为人类应该为这一天的到来感到骄傲。”

马斯克表示，这一任务是“人类成为多星球物种的第一步”。尽管宇航员已经成功发射进入近地轨道，但马斯克表示并不急于“宣告胜利”，他强调，“返回可能比上升更危险”。

他补充道：“我们需要将他们安全带回家，并确保我们正在尽一切努力将重返地球的风险降至最低。”

他还说，当原定于周三的发射因恶劣天气而要被迫取消时，自己的肾上腺素飙升了“百分之一百”。“但确定飞行停止时”，它又变成了零。我崩溃了，昏睡了大概一年来最长的时间。”

到了周六，这种感觉发生了戏剧性的变化。尽管天气似乎要再次威胁到发射计划，但马斯克感到平静和放松，随时准备出发。

“我不觉得紧张。我觉得会成功，”他说。