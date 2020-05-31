Linus Torvalds 公开其最新 Linux 开发 PC 所有配置：AMD 32 核线程撕裂者 3970X

日前，Linus Torvalds 曾在 Linux Kernel 5.7-rc7 公告中透露，其已放弃 Intel，将其主 PC 升级为基于 AMD Threadripper 3970x 的快速处理器。而在与 ZDNet 的 Steven J. Vaughan-Nichols 的最新独家对话中，Linus 又进一步公开了他所有的 PC 硬件规格和 Linux desktop 信息。

Linus Torvalds PC 规格的完整列表如下：

CPU — AMD RyzenThreadripper 3970X

主板 —技嘉 Aorus TRX40 Master

Fan — Noctua NF-A14 PWM，高级静音风扇

CPU 散热片 — Noctua NH-U14S 和 Noctua NF-A15

Case — Be Quiet Dark Base 700

Extra Fan — Silent Wings 3

电源设备 — Seasonic Focus GX-850

Storage — 1TB SamsungEVO 970

Memory — 4x16GB DDR4-2666

Linux distro — Fedora 32

笔记本电脑 — Dell XPS 13

对于自己的笔记本电脑，Linus 称： “我通常不会透露具体的品牌名称，但 XPS 13 例外，只是因为我太喜欢它了，所以我最终在女儿上大学时还给女儿买了一个。“

此外，Linus 还进一步透露，他最新的主机箱是由自己动手建造的。“如果你看完这个列表的感觉是：'Linus 的硬件太多了'，那么你是对的，一般来说，我的主机箱都是我自己做的。”

在价钱方面，综合算下来，这一系列设备的总成本约为 3500 美元。