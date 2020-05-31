内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

Linus Torvalds 公开其最新 Linux 开发 PC 所有配置：AMD 32 核线程撕裂者 3970X

2020/5/31 13:11:08来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

日前，Linus Torvalds 曾在 Linux Kernel 5.7-rc7 公告中透露，其已放弃 Intel，将其主 PC 升级为基于 AMD Threadripper 3970x 的快速处理器。而在与 ZDNet 的 Steven J. Vaughan-Nichols 的最新独家对话中，Linus 又进一步公开了他所有的 PC 硬件规格和 Linux desktop 信息。

Linus Torvalds PC 规格的完整列表如下：

  • CPU — AMD RyzenThreadripper 3970X

  • 主板 —技嘉 Aorus TRX40 Master

  • Fan — Noctua NF-A14 PWM，高级静音风扇

  • CPU 散热片 — Noctua NH-U14S 和 Noctua NF-A15

  • Case — Be Quiet Dark Base 700

  • Extra Fan — Silent Wings 3

  • 电源设备 — Seasonic Focus GX-850

  • Storage — 1TB SamsungEVO 970

  • Memory — 4x16GB DDR4-2666

  • Linux distro — Fedora 32

  • 笔记本电脑 — Dell XPS 13

对于自己的笔记本电脑，Linus 称： “我通常不会透露具体的品牌名称，但 XPS 13 例外，只是因为我太喜欢它了，所以我最终在女儿上大学时还给女儿买了一个。“

此外，Linus 还进一步透露，他最新的主机箱是由自己动手建造的。“如果你看完这个列表的感觉是：'Linus 的硬件太多了'，那么你是对的，一般来说，我的主机箱都是我自己做的。”

在价钱方面，综合算下来，这一系列设备的总成本约为 3500 美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LinuxAMDThreadripper

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    