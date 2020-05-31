安全轻量级 Alpine Linux 3.12.0 发布

Alpine Linux 3.12.0 现已发布，这是 v3.12 稳定系列的首个版本。
Alpine Linux 是一个面向安全的轻量级 Linux 发行版，该发行版以安全为理念，面向 x86 路由器、防火墙、虚拟专用网、IP 电话盒及服务器而设计。另外，不同于常见的 Linux 发行版，Alpine Linux 采用 musl libc 和 busybox 以减小系统的体积和运行时资源消耗。在保持瘦身的同时，Alpine Linux 还提供了自己的包管理工具 apk，可以在其网站上查询软件包，或直接通过 apk 命令进行查询和安装。
3.12.0 更新内容如下：
新特性和值得关注的新软件包
对 mips64（big endian）的最初支持
对 D 编程语言的最初支持
重要软件升级
Linux 5.4.43
GCC 9.3.0
LLVM 10.0.0
Git 2.24.3
Node.js 12.16.3
Nextcloud 18.0.3
PostgreSQL 12.3
QEMU 5.0.0
Zabbix 5.0.0
升级说明
升级到 OpenSSH >= 8.2_p1 后，服务器将不再接受新连接，直到重新启动
更新说明：https://alpinelinux.org/posts/Alpine-3.12.0-released.html