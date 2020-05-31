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安全轻量级 Alpine Linux 3.12.0 发布

2020/5/31 13:14:13来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Alpine Linux 3.12.0 现已发布，这是 v3.12 稳定系列的首个版本。

Alpine Linux 是一个面向安全的轻量级 Linux 发行版，该发行版以安全为理念，面向 x86 路由器、防火墙、虚拟专用网、IP 电话盒及服务器而设计。另外，不同于常见的 Linux 发行版，Alpine Linux 采用 musl libc 和 busybox 以减小系统的体积和运行时资源消耗。在保持瘦身的同时，Alpine Linux 还提供了自己的包管理工具 apk，可以在其网站上查询软件包，或直接通过 apk 命令进行查询和安装。

3.12.0 更新内容如下：

新特性和值得关注的新软件包

  • 对 mips64（big endian）的最初支持

  • 对 D 编程语言的最初支持

重要软件升级

  • Linux 5.4.43

  • GCC 9.3.0

  • LLVM 10.0.0

  • Git 2.24.3

  • Node.js 12.16.3

  • Nextcloud 18.0.3

  • PostgreSQL 12.3

  • QEMU 5.0.0

  • Zabbix 5.0.0

升级说明

  • 升级到 OpenSSH >= 8.2_p1 后，服务器将不再接受新连接，直到重新启动

更新说明：https://alpinelinux.org/posts/Alpine-3.12.0-released.html

下载地址：https://alpinelinux.org/downloads/

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关键词：Linux

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