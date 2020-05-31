.NET IDE Rider 公布 2020.2 路线图

跨平台 .NET IDE Rider 近日公布了 2020.2 的路线图，介绍了目前正在开发的一些特性，并表示其中一些可能在接下来的版本中出现。主要包括：

Windows 上的 .NET Core 后端：Rider 2020.1 已在 macOS 和 Linux 上的 .NET Core 上运行 ReSharper 后端。Windows 方面，后端仍在 .NET Framework 上运行，并使用 NGen 获得启动方面的改进。现在正在将后端也移至 Windows 上的 .NET Core，并准备使用 CrossGen 替代 NGen。

新的 Debugger API：Debugger API 已被大量重写，允许增加更多功能，并且还允许插件加入调试过程，包括自定义值表示形式和改进的惰性值计算，具有更好的中断效果。

Pin-To-Frame：将扩展 Pin-To-Top 功能以跨帧固定值。在调试递归函数时，这将使我们能够观察不同迭代中值的状态：

数据断点：每当更改某个属性或字段时，就中断执行，而无需创建多个不同的语句断点。平台限制，目前可能仅适用于 Windows 上的 .NET Core 3+。

重新设计的工具栏：将使其更简洁，并更易于使用 VCS 集成、运行配置和调试模式等常用功能。同时也可以解决可用性问题，尤其是对于刚加入 Rider 的新用户而言。

彩色工具提示：目前在 Rider 中实现类似 ReSharper 的 EnhancedTooltip 插件的可视化，并使用高亮标识符、类型名称、修饰符和文档等。

更好的 Blazor 支持：目标是与 Razor 组件、与参考、导航和代码补全有关的源组件更好地集成。这也包括重构，主要是重命名重构。同时也致力于能够运行 Blazor WebAssembly（WASM）项目。

与 Cloud Services 集成：扩展 Azure 工具包，使其能够为已发布的数据库应用迁移数据库，并在发布 Web 应用和功能应用时选择部署插槽。

F# 支持：将引入有关推断类型、参数名和管道表达式的提示。

TFS 服务器工作区：将扩展 Azure DevOps 插件以支持服务器工作区，以与更多 TFS 用例兼容。

使用 IIS/IIS Express：将改善与在 IIS/IIS Express 上运行的 ASP.NET Core 项目的集成，以启用进程内托管并允许更好的调试器附件。