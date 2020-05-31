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荣耀Play 4系列三个配色公布：6月3日推出

2020/5/31 19:48:13来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

荣耀正准备为其「Play」产品线增加新成员，6 月 3 日荣耀 Play 4 和荣耀 Play 4 Pro 就将正式发布

日前荣耀的公司经理在微博上曝光了该系列的三个配色，分别为影黑，魅海星蓝，冰岛幻境，这也是我们目前对荣耀 Play 4 系列的「正式」了解。

最近在 TENAA 上发布的清单表明，常规的荣耀 Play 4 将配备 6.81 英寸，1080 x 2400 像素的 LCD 屏幕，4,200 mAh 电池，有 4GB，6GB 和 8GB RAM 以及 64GB，128GB 或 256GB 存储空间多个版本。另外，它将搭载四摄像头系统，包括一个 6400 万像素的主摄像头，一个 800 万像素的辅助摄像头，以及两个附加的 200 万像素的传感器（一个微距和一个深度传感器）。正面采用 1600 万像素的打孔自拍镜头。

该系列手机采用的芯片仍然是个谜，据报道其芯片时钟为 2.0 GHz，这使联发科的天玑 800 成为可行的候选者。至于荣耀 Play 4 Pro，有望使用麒麟 820 芯片组来提供 5G 支持。

根据荣耀的系列定位，Play 系列主打酷玩科技，旨在为年轻消费者带来“设计敢造、性能敢造、摄影敢造”的潮流产品。

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