3098 元秒杀！iQOO 3 5G 变形金刚限量版正式开售

IT之家6月1日消息 此前iQOO手机官方宣布了iQOO 3 5G性能旗舰变形金刚限量版，该机将于 6 月 1 日全网开售，售价为3998元（12GB+128GB）。今天秒杀价3098元。

iQOO 3 5G变形金刚限量版将中锖色哑光凯夫拉纹理融入浅金色金属材质，静谧与深度凸显，背面摄像头镜片上负载能量光线，侧面橙色的POWER按键，以变形金刚关节元素设计衔接的按压按键，酷炫燃魂。

IT之家了解到，iQOO 3 5G手机于2月25日正式发布，搭载高通骁龙865处理器，支持55W闪充，此前拥有驭影黑、流光银与拉力橙三种配色。iQOO 3正面采用了一块6.44 英寸的 Super AMOLED 屏幕，分辨率为1080P，拥有100%DCI-P3色域覆盖。

在背面iQOO 3摄像头模块采用了矩形四摄设计，内部还印有摄像头规格的文字。iQOO 3侧面保留了压感按键，配合X轴的线性马达，能够模拟出非常接近物理按键的按压手感。iQOO 3顶部依旧保留了3.5mm耳机孔，机身左侧为音量键和采用了纹理的橙色电源键，右侧为熟悉的AI按键，可以快速呼出jovi。

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