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颜值爆表！这么高大上的Win10命令行你见过吗

2020/6/1 0:33:47来源：太平洋电脑网作者：Aimo责编：远洋评论：

]很多高手都会用到Win10命令行，无论是经典的CMD还是近年的PowerShell，某些功能总得用它们来实现。然而，CMD也好PowerShell也好，颜值实在是完全不能打……一大片纯色背景加上点阵字体，简陋得不能再简陋了。能不能把Win10的命令行变得更加养眼、高大上？今天就来给大家支招。

▲系统自带的CMD和PowerShell太过枯燥单调

我们知道微软已经在Win10中启用了Fluent Design的设计语言，带有高斯模糊和半透明等视觉效果，非常漂亮，但一些模块包括CMD和PowerShell还没改版。不过，在Win10商店中，我们可以下载到基于Fluent Design新设计的命令行终端APP。在Win10商店中搜索“Windows Terminal”或者直接点击以下链接，下载安装即可。

▲Win10商店找到“Windows Terminal”

Windows Terminal命令行终端：https://www.microsoft.com/store/productId/9N0DX20HK701

这个新的命令行终端工具有很多好玩的新特性，例如多标签页，同时支持CMD和PowerShell等。它也使用了Fluent Design设计，界面更加美观。

▲Windows Terminal的默认界面

当然，这里我们并不满足于它的默认效果，这个新版的命令行终端APP还可以变得更加高大上，例如半透明的亚巧克力效果！这可谓是Fluent Design的精髓之一。

首先，在标签页的侧面下拉菜单找到“设置”，点击它。

▲开启设置

随后，会弹出一个记事本窗口，里面都是一行行的配置代码。有的小伙伴看到，就一脸懵逼了，这是因为这个命令行终端APP的配置是靠“setting.json”文件来配置的，这个文件可以用记事本来编辑，想要修改一些设置，需要直接修改当中的代码。

▲setting.json配置

那么要把命令行终端改成半透明，要怎么做？我们需要找到这一行代码。

"defaults":

{

// Put settings here that you want to apply to all profiles.

},

接着，把以下代码添加到“

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关键词：Windows10

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