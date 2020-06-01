京东618开场1小时，苹果全系销量涨3倍

京东618今日零点正式开启，这是疫情后第一个全民购物节。从第一小时的销售数据显示，苹果、华为、茅台等大品牌受到了消费者热捧；儿童家具、玩具和冰淇淋热销。自营房产已经下单221套。

苹果全系列1小时成交额为去年同期3倍

这是京东携手Apple的第17个618，今年京东为消费者带来“iPhone 11系列低至4599元同时享保值换新、iPhone SE 系列低至2899元”等专属福利，这些福利也促使了Apple全系列1小时成交额为去年同期3倍。

此外，各大品牌家电也销售火爆。开场5分钟，分区存储大容量冰箱成交额就增长7倍；均价1万以上的高端大屏OLED电视成交额同比增长超过6倍。前一小时的电视成交额中超过70%为55英寸以上都是大屏产品。广受欢迎的戴森高端吸尘器5分钟内成交额同比增长高达6倍。

网红游戏机国行任天堂Switch游戏机成交额是5月日均的20倍。

随着国民健康管理观念的升级，健康类消费成为京东618的又一强势亮点。开场10分钟，京东大药房成交额同比增长10倍。

美妆品牌也毫不逊色，SK-II、兰蔻、碧欧泉、伊丽莎白雅顿前10分钟成交额超去年全天；跨境美妆前10分钟同比增长1400%，雪花秀、娇韵诗、资生堂前10分钟成交金额超去年全天。

奢侈品第1小时实现400%的增长，完成去年全天销售。服饰成交金额618开场1小时内同比增长500%，鞋靴成交金额同比增长422%，跨境产品销售增长超过500%。

此前，京东针对新品业务打造的“京东超级新计划”已正式启动。此次更是携手1000条专供生产线，联合海内外各大品牌以新品撬动用户，将在618期间迎来一轮爆发。

开场10分钟内，真无线耳机成交额同比增长10倍；开场半小时，轻薄笔记本电脑成交额同比增长188%，其中京东C2M（反向定制）的惠普战66系列成交额环比增长21倍；网络黑科技WiFi6路由器销量同比增长25倍。

开场1小时，京品家电成交额便实现同比增长5倍，占据京东家电整体成交额的25%以上。

此外小刀及小牛分别推出的史上最大优惠低至999元和1999元的惊喜新品电动车，1小时成交额同比增长分别突破600%和800%。

在日用品方面，C2M反向定制产品护舒宝敏感肌系列液体卫生巾10分钟销量是去年同期的17倍，金龙鱼京东定制核桃油新品销售额环比增长800%。

对于品牌和厂商来说，新品是品牌可持续发展的源动力，运营好新品将有助于提升品牌的销售增长、盈利能力和市场竞争力。而以京东在细分市场的洞察力，恰恰可以提供消费趋势性建议，作为生产端与消费端的衔接枢纽，以迎接后疫情时代细分市场需求的增长。

随着国民健康消费观念的升级，诸多健康品牌和品类在今年618中增长迅速，开场五分钟，杰士邦成交额超过去年1小时，医疗器械视力保健品类成交额超去年半小时。

除了新品爆品、促销优惠等硬核优势，京东在全渠道服务体验、品质服务、健康管理、生活服务等覆盖消费者服务需求更是全场景全力加码。

零点刚过，京东618第一单已经配送完成。家住河北邯郸的杜女士收到了抢购的自拍杆，此时距离她下单仅仅过去了9分钟。这也是今年618京东物流进一步升级“前置仓”模式，通过大数据预测把商品前置到配送站来完成的首单配送。618期间，全国还将有20个核心城市落地这一社区分钟达模式。今年618，京东物流不仅把全球超过10亿件好物提前部署到距离消费者最近的730个仓库，还将大数据精准预测、前置备货能力发挥到极致，让更多消费者可以第一时间拿到自己心仪的商品。

此外，商品销售的过程中也绑定了各类让消费者暖心的服务。比如华为畅享Z开售仅4分钟销量即破万台，京东还为其消费者独家提供30天无忧试用服务。开场5分钟内，超过80%的用户购买iPhone11系列手机选择京东独家的“保值换新”版本。此外，使用以旧换新服务的消费者数量同比增长260%，另有1000家手机精选商家为消费者提供0元试用产品及服务。

汽车服务也是消费者关注重点之一。普利司通成交金额同比增长10倍，邓禄普成交金额同比增长12倍，固特异成交金额同比增长14倍，韩泰成交金额同比增长14倍。在京东有近八成的轮胎消费者，在线上下单的同时，选择了门店安装的关联服务。

自营房产下定量超过200套

服务型消费在618期间受到用户的热捧，1000套“自营房产”6月1日0点开场一小时后，下定量已达到221套，线上房产整体咨询量环比增长2倍，线上浏览量增长4倍。

疫情也让国人提升了健康意识。开场半小时，京东健康在线问诊单量同比去年增长6倍。开场10分钟，疫苗预约成交额同比增长19倍，口腔齿科服务成交额同比增长9倍。

自开门红零点开始，京东超市前10分钟成交额同比增长超300%，其中，干货食品品类一小时的成交额是去年同期的6倍，开场10分钟食用油卖出1000吨，米面粮油品类开场10分钟销售额是去年同期20倍；酒水1分钟的整体成交额同比增长400%，啤酒品类5分钟销售额是去年的10倍，精酿啤酒10分钟销售额是去年的10倍。

居家品类前1小时同比增长150%，智能家装产品爆发式增长，人脸识别智能门锁前30分钟成交额同比增长超5倍。家纺类目前15分钟成交金额是去年同期的9倍，

618首日恰逢6.1，儿童礼物/用品借大促东风迅猛增长，京东超市母婴品类20分钟成交额同比增长200%，玩具乐器前5分钟销售额是去年同期的8倍，积木拼插销售额是去年同期的36倍，盲盒销售额是去年同期的27倍。

疫情期间增长显著的童书品类，在此次618再次热卖。前10分钟的童书榜单中，《亲亲科学图书馆1-4辑（礼盒装共40册》是成交额和成交量双榜冠军，成交额是去年同期的31倍。中小学教辅成交额同比增长212%。学生文具销量同比增长200%。

此外具有桌面可调、有助于保持科学视距等系列健康功能的儿童学习桌同比增长766%，七色花品牌成交金额同比去年增长866%，读书郎品牌成交金额同比去年增长960%。

营养保健成交额同比增长200%；开场40分钟，汤臣倍健成交额同比300%，雀巢健康科学成交金额同比增长5倍。开场5分钟，小仙炖成交额超过去年全天。

春节至今，抗疫的宅家生活让线上生鲜迎来爆发式增长，吃货已经成为撬动消费、复苏经济不可或缺的中坚力量。6月1日开场一小时，京东生鲜成交额呈现爆发态势，成交额同比去年增长超8倍。其中，鸡肉品类成交额同比增长近34倍，牛肉成交额同比增长近12倍。恰逢儿童节，冰淇淋品类成交额同比增8倍。