黑客组织“匿名者”放言揭露美警察罪行，攻击明州警局

据国外媒体报道，当地时间上周六晚些时候，明尼阿波利斯警察局网站自开始有遭到黑客攻击的迹象。几天前，一段据称来自黑客组织“匿名者”(Anonymous)的视频表示，将对乔治·弗洛伊德(George Floyd)在被捕期间遭白人警察 “压颈”后死亡这一事件进行报复。



上周六美国各地城市的抗议者上街游行，反对警察针对黑人的暴力行为。明尼阿波利斯警察局和明尼阿波利斯市的网站暂时无法访问。

到周日上午，这些页面有时会要求访问者提交“验证码”，以验证它们不是机器人。这种工具被用来减缓黑客对网站的攻击。

明尼阿波利斯警察局和市政府的官员没有立即回复置评请求。

5月28日，黑客组织“匿名者”在Facebook页面上发布了一段针对明尼阿波利斯警方的视频，在其中指责警方有“可怕的暴力和腐败记录”。

演讲者穿着连帽衫，戴着面具，在视频结尾说，“我们不信任你们这种腐败的组织来执行正义，所以我们将向世界揭露你们的许多罪行。”我们是一个团体。请拭目以待。”

上周末，这段视频在Facebook上被浏览了近230万次。在此期间，抗议者与美国警察执法部门以及国民警卫队发生冲突，暴力事件席卷整个美国。

一些示威活动演变成了骚乱。一些城市实行宵禁，警察有时用橡皮子弹和橡胶棒对付活动人士和报道抗议活动的记者。