拼多多万人团发车：机械革命蛟龙笔记本5999元，R5 4600H+RTX 2060

IT之家6月1日消息 618大促正式拉开了帷幕，大促首日拼多多百亿补贴带来的是机械革命蛟龙AMD锐龙笔记本，这款产品搭载了AMD 6核12线程的R5 4600H处理器，显卡为RTX 2060，拼多多万人团价5999元。



具体来看，机械革命蛟龙搭载了一块15.6英寸的IPS屏，85%的屏占比，分辨率为1080p，72%NTSC，刷新率为144Hz。笔记本厚度为20.5mm，重量为1.96kg。

在配置方面，机械革命蛟龙搭载了R5 4600H处理器，6核12线程，7nm工艺，显卡为RTX 2060，支持光线追踪。机械革命蛟龙标配16GB DDR4 3200内存，可升级至32GB，SSD容量为512GB（NVme）。

该产品在拼多多上全国联保，并且支持顺丰包邮和7天无理由退货。

机械革命蛟龙AMD锐龙15.6英寸笔记本电脑：

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此外，枭鲸内存条也开启了百亿补贴，其中DDR4 8G 2666（台式）售价89元、DDR4 16G 2666（台式）售价179元、DDR4 16G电竞版3000（台式）售价239元、DDR4 8G 2666（笔记本）售价119元、DDR4 16G 2666（笔记本）售价219元，产品将于明天上午10点准点开抢，感兴趣的小伙伴不妨提前关注一下。

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