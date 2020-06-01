拼多多儿童节数据：39.1% 成年用户购买怀旧零食/校服等物品

6月1日，根据拼多多发布的儿童节消费数据显示，在六一儿童节到来前的15天里，购买儿童节礼物相关商品的成年人同比增长了317%，其中，有39.1%的成年用户选购了怀旧零食、怀旧校服等“怀旧专属”的儿童节礼物。受此影响，怀旧零食礼盒也登顶最热销商品榜。

数据显示，在统计周期内，独立支付购买包括盲盒、乐高、手办等礼物的00后用户同比增加了137%，这意味着，有更多的青少年开始经济独立、礼物自购。

据了解，拼多多发布的《儿童节十大热销商品榜》对5月16日至5月31日期间，平台涉及“六一”“儿童节”“六一礼物”等关键词商品的订单进行统计，最终“怀旧零食礼盒”“盲盒”“乐高”登上前三位。

拼多多新消费研究院研究员范日召表示，“00后这一代出生于物质需求极大满足的时代，因此，对于他们而言，儿童节更多代表着精神需求，而不仅仅是要礼物。相反，成年人开始用怀旧礼物来排解生活压力变成了儿童节的一个重要主题。”

数据显示，搜索六一儿童节礼物的核心人群中，25~40岁之间的消费者占到了半数。过去15天时间里，他们在拼多多上高频搜索了怀旧零食、switch等产品。不少食品类商家早早上架了针对成年人的“怀旧礼包”，包括了怀旧零食大礼包、怀旧游戏机、怀旧校服和T恤等。

同时，榜单显示，未成年消费者购买最多的商品是盲盒。盲盒是这几年兴起的潮流之一，主打动漫影视周边或设计师设计。因为盒子本身并不会标注，只有拆开之后才会知道究竟是什么，让盲盒成了不少人相互赠送的礼物之一。

其次，乐高、动漫手办和周边等，因为其广大的受众基础，也成了不少未成年消费者最爱购买和赠送的礼物。

此外，与家长拼命赠送孩子们教辅书不同的是，儿童消费者自主购买的商品中，课外书占据了非常大的比例，尤其是以四大名著为代表的传统经典名著，在儿童节到来之前的15天时间里，增长幅度超过了222%。