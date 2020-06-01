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首页>软件之家>软件快报

Java 库 fastjson 发布关于“反序列化远程代码执行漏洞”安全公告

2020/6/1 15:44:46来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

昨天我们报导了fastjson 补曝出存在高危远程代码执行漏洞，今天 fastjson 官方发布了安全公告：

https://github.com/alibaba/fastjson/wiki/security_update_20200601

以下为完整公告引用：

安全公告20200601

近日，阿里云应急响应中心监测到fastjson爆发新的反序列化远程代码执行漏洞，黑客利用漏洞，可绕过autoType限制，直接远程执行任意命令攻击服务器，风险极大。

漏洞描述

fastjson采用黑白名单的方法来防御反序列化漏洞，导致当黑客不断发掘新的反序列化Gadgets类时，在autoType关闭的情况下仍然可能可以绕过黑白名单防御机制，造成远程命令执行漏洞。经研究，该漏洞利用门槛较低，可绕过autoType限制，风险影响较大。阿里云应急响应中心提醒fastjson用户尽快采取安全措施阻止漏洞攻击。

影响版本

  • fastjson <=1.2.68

  • fastjson sec版本 <= sec9

  • android版本不受此漏洞影响

升级方案

升级到最新版本1.2.69或者更新的1.2.70版本。

如果遇到兼容问题，原地升级sec10版本。

如果还遇到其他兼容问题，这里有更多的sec10版本 https://repo1.maven.org/maven2/com/alibaba/fastjson/

fastjson加固

fastjson在1.2.68及之后的版本中引入了safeMode，配置safeMode后，无论白名单和黑名单，都不支持autoType，可一定程度上缓解反序列化Gadgets类变种攻击（关闭autoType注意评估对业务的影响）

如有需要修改本注脚,请联系阿里巴巴，

© Alibaba Fastjson Develop Team

注明: 版权所有阿里巴巴,请注明版权所有者

If you need to amend this footnote, please contact Alibaba.

© Alibaba Fastjson Develop Team

Note: Copyright Alibaba, please indicate the copyright owner

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关键词：Java漏洞

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