Java 库 fastjson 发布关于“反序列化远程代码执行漏洞”安全公告

昨天我们报导了fastjson 补曝出存在高危远程代码执行漏洞,今天 fastjson 官方发布了安全公告:

以下为完整公告引用:

安全公告20200601

近日,阿里云应急响应中心监测到fastjson爆发新的反序列化远程代码执行漏洞,黑客利用漏洞,可绕过autoType限制,直接远程执行任意命令攻击服务器,风险极大。

漏洞描述

fastjson采用黑白名单的方法来防御反序列化漏洞,导致当黑客不断发掘新的反序列化Gadgets类时,在autoType关闭的情况下仍然可能可以绕过黑白名单防御机制,造成远程命令执行漏洞。经研究,该漏洞利用门槛较低,可绕过autoType限制,风险影响较大。阿里云应急响应中心提醒fastjson用户尽快采取安全措施阻止漏洞攻击。

影响版本

升级方案

升级到最新版本1.2.69或者更新的1.2.70版本。

如果遇到兼容问题,原地升级sec10版本。

如果还遇到其他兼容问题,这里有更多的sec10版本 https://repo1.maven.org/maven2/com/alibaba/fastjson/

fastjson加固

fastjson在1.2.68及之后的版本中引入了safeMode,配置safeMode后,无论白名单和黑名单,都不支持autoType,可一定程度上缓解反序列化Gadgets类变种攻击(关闭autoType注意评估对业务的影响)

