华硕灵耀 14 开售：十代 i7/双雷电 3，首发价 6499 元

IT之家6月1日消息 华硕灵耀14今日正式开售，新品采用了1.1kg、薄至13.5mm的机身设计，全面升级十代酷睿，十代i7款首发价6499元。

IT之家了解到，在设计方面灵耀14以“灵韵、至简，越级轻薄”为产品理念，在全金属与钻石切割边缘的精细工艺打造下，带来轻至1.1kg，薄至13.5mm的轻巧机身。



官方表示，相比上代产品，新一代灵耀14设计灵感增加了“偏山为美，旁水为妙”的皇家园林布局，采用了更具个性的偏心同心圆设计，并新增了松木青和丁香银两种艺术配色。

灵耀14采用四面窄边框设计14英寸屏幕，拥有高达90%的屏占比，100% sRGB色域，上边框位置提供了支持Windows Hello人脸识别的摄像头。



配置方面，灵耀14最高搭载第十代Intel Core i7-1065G7处理器，采用10nm工艺制程，睿频高达3.9GHz，核显相较上一代UHD620有着达到2倍的显示性能提升，并搭载了16GB双通道LPDDR4X高频内存。此外，灵耀14搭载全新Gig+（802.11ax）的英特尔WiFi6网络，最高速率可达2.4Gbps。灵耀14机身内置67Wh大容量电池，官方称可以实现最高约16.6小时的续航（实验室数据），并且在电力不足的情况下，支持65W Power Delivery便携式快充，可在40分钟内将电池恢复到60%。

灵耀14还额外配置了两个Thunderbolt 3（USB-C）接口，可以带来高达40Gbps的数据传输速度，同样也支持快速充电功能。