2799 元起，三星 Tab S6 Lite 平板电脑正式开售：10.4 英寸，AKG 音效

IT之家6月1日消息 三星此前发布了Galaxy Tab S6 Lite平板电脑，搭载10.4 英寸 2000x1200 分辨率屏幕 ，三星猎户座9611，配备S Pen，AKG调校音效，7040mAh电池容量。

今天，三星Galaxy Tab S6 Lite国行正式开售，4GB+64GB版本售价2799元，4GB+128GB版本售价3099元，4GB+64GB LTE版本售价3099元，4GB+128GB LTE版本售价3399元。

IT之家了解到，三星Galaxy Tab S6 Lite具有10.4英寸TFT显示屏，分辨率为2000 x 1200，配备八核CPU芯片（Exynos 9611）和4GB内存，搭载800万像素主摄像头和500万像素前置自拍镜头。该平板电脑配备了3.5mm耳机插孔，官方标配S Pen 4096级压感，0.7mm纤细的笔尖，带来超顺滑书写体验，与三星笔记App完美结合，转化文本，导出Word、PDF，荧光笔功能等，可作为随身携带“超级记事本”。

三星Galaxy Tab S6 Lite预装UI 2.0系统，基于Android 10，机身厚度7mm，最高467g重量，提供三种颜色选择，分别是牛津灰、静谧蓝和樱花粉，闪存最高可选128GB，还可选LTE版本。