内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>平板电脑

2799 元起，三星 Tab S6 Lite 平板电脑正式开售：10.4 英寸，AKG 音效

2020/6/1 18:17:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 三星此前发布了Galaxy Tab S6 Lite平板电脑，搭载10.4 英寸 2000x1200 分辨率屏幕 ，三星猎户座9611，配备S Pen，AKG调校音效，7040mAh电池容量。

今天，三星Galaxy Tab S6 Lite国行正式开售，4GB+64GB版本售价2799元，4GB+128GB版本售价3099元，4GB+64GB LTE版本售价3099元，4GB+128GB LTE版本售价3399元。

IT之家了解到，三星Galaxy Tab S6 Lite具有10.4英寸TFT显示屏，分辨率为2000 x 1200，配备八核CPU芯片（Exynos 9611）和4GB内存，搭载800万像素主摄像头和500万像素前置自拍镜头。该平板电脑配备了3.5mm耳机插孔，官方标配S Pen 4096级压感，0.7mm纤细的笔尖，带来超顺滑书写体验，与三星笔记App完美结合，转化文本，导出Word、PDF，荧光笔功能等，可作为随身携带“超级记事本”。

三星Galaxy Tab S6 Lite预装UI 2.0系统，基于Android 10，机身厚度7mm，最高467g重量，提供三种颜色选择，分别是牛津灰、静谧蓝和樱花粉，闪存最高可选128GB，还可选LTE版本。

京东三星平板电脑 Galaxy Tab S6 Lite10.4英寸 4G+64G WiFi版 (静谧蓝) 2020新款2799元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Tab S6 Lite三星平板电脑

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    