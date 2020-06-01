4998 元至 5998元，vivo X50 Pro+ 正式发布：骁龙 865，120Hz 屏幕，三星 GN1 传感器

IT之家6月1日消息 今天晚上，vivo举行线上直播发布会，正式推出了vivo X50/X50 Pro手机，最后还有vivo X50 Pro+手机登场发布。vivo X50 Pro+售价8GB+128GB售价4998元，8GB+256GB售价5498元，12GB+256GB售价5998元。7月发售敬请期待。

vivo X50 Pro+选用0.5mm素皮材质，手感更佳，质量更轻；机身背部采用压印logo，用深浅层次勾勒出横版的vivo logo，低调大气；色彩方面，选用优雅、经典的驼色，展现你的深沉、内敛。

IT之家获悉，vivo X50 Pro+采用三星GN1传感器，拥有1/1.3"超级大底配合大pixel size，暗光和明暗条件复杂场景下都表现优异。X50 Pro+还拥有高清1亿模式，超清画质，震撼体验。

vivo X50 Pro+采用高通骁龙865+X55，支持SA&NSA。基于ARM Cortex-A77部件和7nm工艺制程，支持LPDDR5运存，为专业影像系统的图像处理提供强力支撑。X50 Pro+还支持 120Hz屏幕刷新率、240hz触屏采样率，带来细腻流畅的舒适享受。

vivo X50 Pro+采用高性能可独立DAC解码的HiFi芯片CS43131 ，采样率高达384kHz，32-bit精度，动态范围高达130dB，总谐波失真+噪声低至-115dB，获得Hi-Res认证，让手机也能给你带来高级的视听体验。