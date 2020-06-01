微信支持改帐号 ID 之前，我在好友的微信号里发现了这些秘密

前几天，一条「微信号一年可修改一次」的消息在网上炸了锅，不少人表示自己年轻时犯下的错误终于可以弥补了。微信 ID 在网络世界已经成了类似「身份证」的存在，甚至还更重要一些。「当时年少无知随手起的 ID，没想到要跟自己一辈子。」现在微信终于要给这些人一个「后悔药」，虽然一年只能改一次，但这可是花钱都买不到的机会。

趁着这项功能还没正式上线，我赶紧翻了一下好友列表里面的 ID，从中也发现了不少秘密。有些甚至是认识多年的朋友，但之前从未在他们口中听过这些故事。



（为保护隐私，插图会使用虚拟人物，文中提到的 ID 也请大家不要去搜了。）

先说说最常见的，名字+生日的组合，这种类型我觉得最适合作为微信 ID。一是不易重复，注册的成功率高，第二微信是一个熟人社交的平台，这样的名字不管是分享给朋友，还是工作场合发名片，都比较正式。



不过这里面也有让人痛苦的组合，就是把年份也写进去的人（说的就是我自己）。考虑到不少人的密码也是使用名字+生日的组合，这个把你全部隐私都暴露的 ID 可以说是很让人难受了。

这种类型的 ID 一般都比较独特，很明显他们在起名字前就很有计划性，而不是随手一写。比如极客之选有个小伙伴疯狂迷恋一种叫做海绿色的颜色，平时买衣服、鞋子、手机都喜欢绿色，一看到相近颜色的周边产品就走不动道，所以他的微信 ID 就是 SeaGreen+姓氏。

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为什么要加个姓氏呢？因为即使是这样看似小众的名字，居然也会被人抢注。据这位小伙伴说，SeaGreen 这个 ID 在网站注册时有 70% 的几率会失败，加个姓氏才能成功。

这也就显示出了那些不带名字、数字、符号，同时又是专有名词的微信 ID 有多珍贵。我司设计总监就用自己的最喜爱的职业当 ID（保护隐私，大家就别去试了），独特且相当珍贵。2016 年微信公开课曾做过一个活动，可以查看自己的微信是哪一天注册，据这位小伙伴提供的资料，他是前 5000 名微信用户，难怪能注册成功。

还有一些人会把自己的偶像作为 ID。前段时间科比去世，我就想起一位头像一直用科比的朋友，去看了他的 ID 才发现，他的微信名是科比名字缩写+球衣号码的组合。这种真粉丝根本不需要疯狂转发相关文章来证明自己身份，一看就是老科蜜了。

图片来源：USA Today's FTW

极客之选还有一个小伙伴的微信 ID 中有 Beyond，不过单词居然拼成了 Beyound...... 让我们一度怀疑他是个假粉丝。改 ID 的功能正式推出后他应该会第一时间改掉，掩盖自己英语水平不行的事实，不过手一定要快，很可能已经被人抢注了。

图片来源：HK01

类似的微信 ID 还有 vae+名字缩写，许嵩粉丝。有个小伙伴 ID 里有 woniu，因为他平时是个二次元宅，我一直以为是「我牛」的意思，心想这也太中二了。不过问了才知道是「蜗牛」，想到他每次去 KTV 里狂点周杰伦的歌曲，嗯对上了。（周杰伦有首歌叫《蜗牛》）

图片来源：周杰伦官方 YouTube 频道

最迫切想要改微信 ID 的人，一是里面有名字、出生年月，暴露隐私的那些，然后就是 ID 里面含前女友/前男友的...... 有时候人已经不在一起了，但 ID 还是跟了自己一辈子。如果是昵称和密码都还好，可以自由修改，但微信 ID 却是只能默默接受，要是再带上什么 521、1314，别提多尴尬了......

其实如果把微信换成任意一个网站，不能改 ID 都不会有太大的问题，大不了不用，或者换个号就是（百度 ID 也不能随意改）。但当年注册的时候谁能想到微信会这么火？现在微信已经基本都实名制了，不然支付等功能会受限，这也就导致微信号不能随便弃用。

好在微信里还可以自由修改昵称，加好友时也能用 QQ 号、手机号来代替，如果不是要写这篇文章，我根本不会注意到好友们的微信 ID 还有这么多故事。

微信支持改 ID 的消息目前还只是传言，如果消息属实，至少能给那些 ID 比较尴尬的人一次改正的机会。微信号是 wxid 开头的朋友也可以提前多准备几个名字，到时候就可以不用默认 ID 了。