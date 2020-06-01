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三星推出Odyssey G7电竞显示器：业内首款1000R曲面电竞屏

2020/6/1 22:22:32来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：孤城评论：

三星近日已经在韩国推出了其 Odyssey G7 电竞显示器，该显示器分为两个尺寸，27 英寸的 Odyssey G7 显示器售价为 800,000 韩元（约合 4652 元），而 32 英寸的 Odyssey G7 显示器售价为 900,000 韩元（约 5234 元）。

Odyssey G7 系列中的这两款显示器都是业内首款 1000R 曲面电竞显示器，三星声称它们为人眼提供了理想的曲率，以提供更好的沉浸感和更好的观看体验。另外，它们还获得了 TUV Rheinland 的眼睛舒适度认证。两款显示器均使用 QLED VA 面板，并具有 QHD 分辨率，16：9 纵横比，240Hz 刷新率，1ms 响应时间，Nvidia G-Sync，AMD FreeSync 2 和 2500：1 对比度等特性。

Odyssey G7 电竞显示器支持 HDR（DisplayHDR 600），可提供 600 尼特的峰值亮度和 350 尼特的典型亮度。它们的正面和背面还配备了 RGB LED 发光点，并且颜色可以根据玩家的选择进行自定义。屏幕具有两个 DisplayPort 端口，两个 HDMI 端口和三个 USB 端口。

这款显示器具有可调节高度的支架，该支架还支持枢轴，旋转和倾斜调节。三星的新型 Odyssey G7 显示器还从工厂进行了颜色校准，并提供校准报告。这些显示器最初在 2020 年国际消费电子展上亮相，三星最近将它们定为 T1 电子竞技团队的官方显示器。

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关键词：三星显示器

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