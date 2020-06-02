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苹果 iPhone Apple Pay 正式支持香港八达通

2020/6/2 2:12:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月2日消息 北京时间今日凌晨1点，苹果正式推送 iOS 13.5.1/ iPadOS 13.5.1正式版更新，版本号为17F80，主要是提供了重要的安性更新，建议所有用户安装。IT之家网友们可以到【果粉圈】讨论 iOS / iPadOS 13.5.1正式版的新发现。

今天，苹果iPhone Apple Pay正式上线支持香港八达通卡。香港八达通官方介绍，iPhone 用户现可透过八达通App 拍卡，支持实时增值、查询余额及交易记录、领取交通补贴等。

八达通App拍卡功能现已登陆iPhone！无论Android还是iPhone用家，只要成为八达通App的登记用户，便可简易轻松享用八达通的全方位服务*，让你随时随地在手机上管理八达通卡及O! ePay账户：

增值八达通卡

使用O! ePay账户内的结余或透过转数快随时随地增值八达通卡。

查询八达通卡

查阅八达通卡余额及消费纪录，以及过往三个月的消费纪录分类。

领取公共交通费用补贴

领取补贴、查阅公共交通开支记录、补贴金额及指定车船票的登记状况。

购买巴士及渡轮月票、缴付账单

随时随地购买巴士及渡轮月票，以及缴付账单。

其他功能

  • 启动八达通自动增值服务或实时提升自动增值至$500

  • 报失个人八达通或附有自动增值的八达通

  • 登记及启动八达通日日赏会籍，查阅八达通日日赏$余额

  • 享用商户提供的精选优惠

备注：

*八达通拍卡功能适用于：

  • Android - 具备近场通讯功能(NFC)

  • iOS - iPhone 7或之后型号，并已安装 iOS 13或以上，或已连接八达通流动读写器

IT之家获悉，八达通拍卡功能只适用于号码为9位数字的八达通卡(即8个数字加括号内的1个数字)。如你持有第一代租用版八达通卡（卡上的号码最后数字并无括号），可到位于指定港铁站及商场内的八达通服务站免费换卡。了解更多八达通换卡计划详情。

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关键词：Apple Pay苹果八达通

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