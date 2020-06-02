苹果发布 macOS Catalina 10.15.5 补充更新：修补 unc0ver 相关漏洞

IT之家6月2日消息 苹果今天发布了macOS Catalina 10.15.5的补充更新，版本是19F96，这是2019年10月发布的macOS Catalina‌操作系统的第五次更新。该补充更新是在macOS Catalina 10.15.5更新发布一周之后进行的。

‌‌macOS Catalina‌‌ 10.15.5是免费更新，可以使用系统偏好设置应用程序中的更新功能从Mac App Store下载。对于运行macOS High Sierra的用户，还有一个安全更新。

‌IT之家此前报道，macOS Catalina‌ 10.15.5的第一个更新引入了一项新的电池运行状况管理功能，该功能旨在通过降低化学老化速率来延长Mac电池的整体寿命。它还包括用于微调Pro Display XDR校准的控件，以及用于在FaceTime群通话中控制“自动突出显示”的选项。

补充更新的重点是安全修补程序，苹果表示建议所有用户安装。

‌macOS Catalina‌ 10.15.5补充更新提供了重要的安全更新，建议所有用户使用。

某些功能可能并非在所有地区或所有Apple设备上都可用。有关此更新的安全性内容的详细信息，请访问：https://support.apple.com/zh-cn/HT211215

根据此更新的安全说明，它解决了一个安全漏洞，该漏洞可能允许应用程序使用内核特权执行任意代码。

适用于：macOS High Sierra 10.13.6，macOS Catalina 10.15.5

影响：应用程序能够以内核特权执行任意代码

说明：通过改进的内存处理解决了内存消耗问题。

CVE-2020-9859：unc0ver

此漏洞与今天的iOS 13.5.1正式版，tvOS 13.4.6和watchOS 6.2.6更新中已解决的漏洞相同，它允许unc0ver越狱，据说该越狱可以在所有版本的iOS（包括iOS 13.5）上运行。