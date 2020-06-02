Win10 版本 2004 又有新“Bug” ？自动登录到底哪去了

随着Win10五月版（v2004版）正式发布，越来越多的小伙伴开始将自己的电脑升级至Win10 2004版本。不过如果你是全新安装，就会发现这样一个问题，五月版里的netplwiz似乎少了一些东西，没错！就是那个最重要的“要使用本计算机，用户必须输入用户名和密码”不见了。

新版没有了自动登录选项

“netplwiz”是用来跳过Win10登录界面的一个组件，五月版更新其实并未将这项功能删除，而是因为一项全新的附加功能影响到了它。接下来，我就教大家如何解决这个问题。

具体步骤如下：

1. 打开“设置-账户-登录选项”；

2. 取消“需要通过Windows Hello登录Microsoft账户”前面的复选框；

取消这个选项

3. 点击桌面左下角的搜索栏，输入“netplwiz”，然后右侧点击“以管理员身份运行”；

以管理员身份运行“netplwiz”

4. 取消“要使用本计算机，用户必须输入用户名和密码”前面的复选框，并根据提示输入正确的账号名和密码；

自动登录选项又回来了

5. 重新启动电脑，Win10五月版便又可以自动进入桌面了；

写在最后

“需要通过Windows Hello登录Microsoft账户”是Win10五月版中新增加的一项功能，允许用户通过PIN、生物特征（指纹、面部、虹膜等）登录Windows，此外这项功能也首次延伸至Win10的安全模式，实用性还是挺强的。不过也正是由于它的加入（新装系统会默认开启），使得netplwiz出现了上述这个奇怪问题。如果你也正在被它困扰，按照上文方法修改一下就可以了！

Win10五月版来了！你更新了吗？