绝对原汁原味！教你从微软官网下载 Win10 版本 2004 镜像

微软已经发布了Windows 10 2004新版系统，然而Win10 2004的升级却存在一些问题。例如某些设备会被判断为暂不兼容，无法通过Windows Update升级。而如果想要手动升级的话，到微软官网只能下载到Windows升级助手（易升），或者Media Creation Tool。很多朋友都想要下载Windows 10 2004的ISO镜像，升级安装不需要联网，而且可以收藏。

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从第三方的渠道的确可以下载到Win10 2004的ISO镜像，但这些渠道可能速度难以令人满意，又或者可能被人添油加醋，总之就是不如微软官方的渠道靠谱。但微软默认不提供Windows 10镜像下载，有没有什么办法，能够破除这点？这就来教大家一招，从微软官网下载原汁原味的Win10镜像！

首先，我们开启微软官方的Windows 10下载页面。

Windows 10官方下载：https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10

这个页面如果你在Windows平台上开启，那么默认就只会提供易升的安装包和Media Creation Tool。

开启后页面是这样的，两个按钮一个是易升，一个是Media Creation Tool

易升的界面

但是，如果用其他平台例如macOS、Linux或者iOS上的浏览器开启，却是完全不一样的页面！微软会在非Windows平台的浏览器中，提供原版ISO镜像下载。

在iPad开启这个页面，却是可以下载ISO镜像的

因此，要从微软官网下载原汁原味的Win10 ISO镜像，关键在于修改浏览器的UA信息，让微软判断你在其他平台访问Windows 10下载页面。要怎么做？这里以Chrome为例，演示一下做法。

停留在Windows 10的下载页面，然后点击Chrome的菜单键，在“更多工具”中点开“开发者工具”，也可以直接通过快捷键“Ctrl+Shift+I”来呼出。

找到开发者工具

Chrome的开发者工具是全英文的，不要怕。点击开发者工具中的菜单键，找到“More tools”，然后点击“Network conditions”。

点击Network conditions

这时候，在Chrome开发者工具的下方会出现一个“Network conditions”的选项卡。在其中，可以找到“User agent”的选项，把“Select automatically”的勾选取消掉，然后选择一个其他平台，例如“Chrome-iPad”。

将UA设置为非Windows平台，例如iPad

接着，刷新一下网页，可以发现Windows 10的官方下载页面就会提供ISO镜像下载了！我们可以选择最新的Windows 10 2004下载，还可以选择语言版本。从微软官方下载，无论是速度还是安全，都是杠杠的。

刷新一下，就可以下载到Win10的ISO镜像了

为什么会有这个方法呢？其实，原理就是当微软检测到你在其他平台访问这个页面的时候，判断你是无法运行易升和Media Creation Tool的，因此就直接给你提供通用的ISO镜像了。

总的来说，这的确是个非常实用的方法。除了通过开发者工具修改UA，也可以利用扩展程序来实现这点。修改UA还有很多神奇的用途，之后有机会再向大家慢慢介绍。无论如何，如果你想要从微软官方下载Win10镜像，不妨试试这招吧。